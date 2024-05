10 Hidden Gem Buat Pecinta Kuliner di Eropa, Jarang Dikunjungi Turis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu cara untuk merasakan budaya suara negara adalah dengan mencicipi makanannya. Tak hanya di restoran kota besar, tapi berbagai tempat tersembunyi memungkinkan wisatawan mengeksplor lebih banyak kuliner tradisional. Seperti penelitian baru-baru ini yang menemukan hidden gem bagi pecinta kuliner di beberapa destinasi liburan di Eropa.

Banyak wisatawan yang ingin memepelajari budaya lokal dengan mengunjungi restoran untuk mencicipi beberapa hidangan tradisional versi otentik. Iker Uriarte, Kepala Pemasaran Italki Eropa mengatakan liburan ke mana pun, mempelajari budaya dan dan berbicara dengan penduduk setempat dapat membantu menemukan makanan terbaik yang tidak banyak diketahui wisatawan.

"Tidak ada pemandu yang lebih baik daripada penduduk setempat. Penduduk setempat adalah orang-orang yang mengetahui setiap sudut dan celah kota," ujarnya, seperti dilansir dari laman Express UK.

Sebab itu, sebelum bepergian Iker menyarankan agar meluangkan waktu untuk mengenal budaya dan sejarah destinasi yang dikunjungi. Dengan mempelajari aspek-aspek ini sebelumnya dapat meningkatkan pengalaman perjalana dan membantu lebih memahami tempat yang Anda kunjungi.

Iker bersama timnya membagikan destinasi liburan Eropa terbaik bagi pecinta kuliner yang belum diketahui sebagian besar wisatawan. Penelitian tersebut berdasarkan jumlah restoran dan menu di setiap kota. Berikut ini daftarnya:

1. Valletta, Malta

2. Sintra, Portugal

3. Opatija, Kroasia

4. Delft, Belanda

5. Kotor - Montenegro

6. Bruges, Belgia

7. Bath, Inggris

8. Ronda, Spanyol

9. San Sebastian, Spanyol

10. Matera, Italia

Hidden gem di Eropa bagi pecinta kuliner

Valletta, ibu kota Malta, terletak di pantai timur laut pulau Malta. Kota ini memiliki dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Besar di timur dan Pelabuhan Marsamxett di barat. Di sini terdapat 1.608 restoran, hampir 1.300 di antaranya restoran bintang empat atau lebih. Selain itu terdapat 744 restoran yang khusus menyediakan makanan vegetarian.

Kota ini memiliki beberapa bangunan ikonik, seperti St. John's Co Cathedral, yang dibangun antara tahun 1573 dan 1578 oleh arsitek Malta Gerolamo Cassar. Valletta juga dikenal kota gereja yang memiliki bangunan unik, di antaranya Gereja Our Lady of Victory, yang berisi batu fondasi kota; Gereja Bangkai Kapal St. Paul, dan sebuah gereja segi delapan yang indah yang didedikasikan untuk St. atherine dari Italia. Kekayaan seni dan sejarah kota ini merupakan daya tarik wisata utama, sehingga ditetapkan ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1980.

Selain Valletta, destinasi lainnya di Eropa untuk menikmati kuliner tanpa keramaian adalan Sintra, kota kecil di Portugal barat. Untuk menapai Sintra dapat ditempuh dengan berkendara selama 40 menit dari ibu kota Lisbon.

Menurut penelitian Italki, terdapat 1.928 restoran di Sintra. Sebanyak 333 restoran menyediakan makanan vegetarian, 1.215 restoran di kota ini memiliki empat bintang atau lebih, dan 11 restoran memiliki bintang Michelin.

EXPRESS | BRITANNICA

