Mengintip The Black Dog, Pub yang Disebut Taylor Swift dalam Album Barunya

TEMPO.CO, Jakarta - The Black Dog, restoran dan pub di London, Inggris, mendadak ramai dikunjungi. Nama restoran dan bar itu menjadi salah satu lagu dalam album baru Taylor Swift, The Tortured Poet's Departement yang dirilis pada 19 April 2024. Pengelola pub itu berharap bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

"The Black Dog" salah satu dari 17 lagu dalam bagian pertama album The Tortured Poets Department. Lewat lagu Taylor menceritakan kisah seseorang yang dia lihat memasuki bar. Penggalan liriknya seperti ini "You forgot to turn it [your location] off / And so I watch as you walk into some bar called The Black Dog".

Lagu itu seolah merujuk pada mantan pacarnya, aktor Inggris Joe Alwyn, yang tinggal di daerah tersebut. Tak heran jika Swifties, sebutan penggemar Taylor Swift, mengunjungi The Black Dog. Selain penggemarnya, pekerja pub pun penasaran apakah Taylor Swift pernah mengunjungi pub itu.

Tentang The Black Dog

The Black Dog restoran dan bar yang terletak di sudut jalan khas London, di seberang taman hiburan Vauxhall. Berada di lokasi pabrik kaca tua, interiornya bergaya Victoria dengan panel kayu, ubin hijau, dan lampu gantung antik.

Ada beberapa meja ditempatkan di bagian luar, yang bisa jadi tempat untuk menikmati minuman di musim panas. Begitu juga di bagian belakang terdapat beer garden kecil. Restoran dan bar ini juga bisa dipesan untuk acara seperti pernikahan atau acara pribadi lainnya.

Staf menyiapkan makanan di pub The Black Dog, diyakini oleh pemiliknya telah menjadi referensi dalam lirik lagu The Black Dog karya Taylor Swift, di London, Inggris, 22 April 2024. REUTERS/Toby Melville

Selain minuman bir putih asli terakreditasi Cask-Marque, bir buatan tangan dan anggur pub tradisional Inggris ini menyediakan makanan yang terinspirasi dari Spanyol, dengan berbagai pilihan tapas panas dan dingin. Menunya juga berubah tergantung musimnya. Saat ini mereka menyediakan burger "Swift" dan koktail "(Taylor's Version)."

Khusus menu Sunday Roast, tersedia mulai jam 12 siang hingga hingga terjual habis. Ada tiga pilihan dari Daging Sapi Rump Inggris, 1/2 Ayam Panggang atau Kembang Kol Panggang dengan segala pelengkapnya.

Reaksi penggemar Taylor Swift

Setelah lagu itu dirilis, penggemar Taylor Swift langsung mengunjungi pub itu. Termasuk Kylee dan Jordan Ludwig, serta Katelyn Anziano, mahasiswa Amerika Serikat yang sedang kuliah di London.

Mereka menyadari setelah mendengar lagunya bahwa tempat itu nyata. Sebagai penggemarnya harus mendatanginya. "Ini akan menjadi bagian dari pengetahuan Taylor Swift. Terutama karena itu lagu yang sedih dan emosional," kata Katelyn.

Penggemar Taylor Swift mengambil gambar di samping lirik lagu The Black Dog yang ditulis di luar pub The Black Dog, yang diyakini oleh pemiliknya telah direferensikan dalam lagu tersebut, di London, Inggris, 22 April 2024. REUTERS/ Toby Melville

Antusias penggemar pub ramai di akhir pekan

Lily Bottomley, manajer acara dan sosial untuk SC Soho, grup perhotelan kecil pemilik Black Dog, mengaku terkejut dengan antusias penggemar Taylor Swift. Dia menggambarkan suasana restoran dan bar sangat menyenangkan seperti suasana perayaan di akhir pekan. Mereka bahkan menyewa petugas keamanan untuk pengatasi lonjakan pengunjung.

Pelanggan menikmati makanan dan minuman di pub The Black Dog, diyakini pemiliknya telah direferensikan dalam lirik lagu The Black Dog karya Taylor Swift, di London, Inggris, 22 April 2024. REUTERS/Toby Melville

Seperti penggemarnya yang penasaran, pekerja pun memeriksa rekaman CCTV dari tahun 2016 hingga 2023, selama periode Taylor menjalin hubungan dengan Joe Alwyn. “Kami telah melihat rekaman keamanan sebelumnya [untuk Swift]. Kami belum menemukan apa pun tetapi Anda tidak pernah tahu. Saya pernah mendengar bahwa setiap kali dia mengunjungi suatu tempat, dia mengenakan topi, jadi kita bisa saja melewatkannya," kata Lily.

Connor Price, asisten manajer The Black Dog, berharap momen ini bisa bermanfaat bagi bisnis. Termasuk saat tur The Eras Tour di London nanti. "Saat ini, semuanya sedikit menyenangkan - orang-orang memberi kami ulasan Google berdasarkan lagu tersebut, yang sebagian besar bernilai bintang 5 dan itu bagus," katanya.

