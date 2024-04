Konser IU di Singapura, Ini Detail dan Panduan Menuju Singapore Indoor Stadium

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan, IU akan menggelar konser dua hari di Singapura. Konser yang bertajuk 2024 IU H.E.R World Tour Concert itu akan digelar di Singapore Indoor Stadium pada Sabtu dan Minggu, 20 dan 21 April 2024.

Sebelumnya, dia pernah tampil di The Star Theater, Singapura pada tahun 2019, dalam tur . Penampilan IU di Singapura sangat dinantikan penggemarnya. Terbukti tiket konsernya kali ini sudah habis terjual. Apalagi konser kali ini akan menjadi debut penampilannya di tempat yang lebih besar.

2024 IU H.E.R World Tour Concert menjadi ajang promosi mini album barunya The Winning yang dirilis pada Februari 2024. Lagu dalam album tersebut seperti "Love Wins All" dan "Hollsi" kemungkinan akan ditampilkan secara langsung saat konser. Termasuk lagu hitsnya yang lain seperti "You and I", "Bluemin", dan "Celebrity".

Supaya bisa menikmati penampilan penyanyi bernama asli Lee Ji Eun itu, perencanaan sangat penting. Mulai dari transportasi menuju tempat konser, detail pertunjukan, hingga akomodasi.

Detail konser IU

2024 IU H.E.R World Tour Concert digelar di Singapore Indoor Stadium, 2 Stadium Walk, Singapura. Konser IU itu akan dimulai pukul 17.00 waktu setempat. Pintu akan dibuka mulai pukul 15.30 waktu setempat. Namun, tidak akan ada artis pembuka untuk konser ini.

Ketika pintu dibuka, pada pukul 15:30 melalui Premier dan Premier West Entrance di lantai 1, serta Pintu Masuk Utara dan Timur di Lantai 2. Masuk ke venue harus melalui pemeriksaan keamanan.

Penonton konser harus mematuhi kebijakan penerimaan Singapore Sports Hub berikut untuk memastikan akses masuk yang lancar ke Singapore Indoor Stadium pada dua tanggal konser. Selain itu, bawalah hanya barang-barang penting untuk pemeriksaan keamanan cepat.

Sedangkan untuk gerai merchandise resmi 2024 IU H.E.R World Tour Concert, lokasinya ada di Singapore Indoor Stadium, Level 1, North Plaza. Ada beragam pilihan merchandise seperti lightstick resmi, photo card, gantungan kunci Tweety x IU, kemeja, topi hingga tas.

Panduan menuju lokasi konser IU Singapura

Tempat parkir lokasi konser terbatas, jadi UENA, sebutan penggemar IU, disarankan menggunakan transportasi umum seperti MRT atau bis. Usahakan sampai di lokasi satu jam sebelum pertunjukan dimulai. Hal ini untuk mengantisipasi kemacetan dan hal lainnya.

Kalau naik MRT, turun di Stasiun MRT Stadium (CC6) di Loop Line, stasiun terdekat yang keluar langsung ke Singapore Sports Hub. Alternatif lainnya, turun Stasiun MRT Mountbatten (CC7) atau Stasiun MRT Kallang (EW10). Keduanya berjarak sekitar 600 meter berjalan kaki ke Singapore Sports Hub. Stasiun pertama juga berfungsi sebagai stasiun alternatif melalui Loop Line untuk meninggalkan tempat tersebut.

Sedangkan kalau naik bus, turun di Stasiun Stadion (80199) untuk Bus 11, Stadion Nasional (80219) untuk Bus 10, 14, 16, 16M, 70, 196, dan Seberang Stadion Nasional (80211) untuk Bus 10, 14, 16, 16M, 70, 196.

Konser IU di Jakarta

Setelah Singapura, IU juga akan menggelar konser di Jakarta. Tepatnya pada 27-28 April 2024 di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD Hall 5-6, Tangerang Selatan, Banten.

