Selain Jembatan Gantung Situ Gunung, Ini Rekomendasi Destinasi Wisata di Sukabumi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Will Smith mengunggah ulang video dari akun Instagram @asepmulyanadam yang menampilkan beberapa warga menaiki wahana Keranjang Sultan di Situ Gunung yang berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Destinasi wisata tersebut pun menarik perhatian Will Smith.

Pada unggahan ulang Instagram @willsmith, Will Smith menanyakan lokasi wahana yang ada di tempat wisata, “Where is this?”. Sontak unggahan ini mengejutkan orang Indonesia lantaran Will Smith tertarik dengan salah satu area destinasi wisata di Sukabumi.

Sukabumi menyimpan keindahan alam yang sayang untuk dilewatkan. Tak hanya Situ Gunung yang menarik perhatian Will Smith, tetapi terdapat beragam destinasi wisata lain di Sukabumi cocok dikunjungi ketika liburan. Berikut adalah daftar destinasi wisata di Sukabumi selain Situ Gunung, yaitu:

Curug Cikaso

Mengacu sukabumikab.go.id, Curug Cikaso merupakan objek wisata air terjun di kampung Ciniti, Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nama asli destinasi wisata ini adalah Curug Luhur, tetapi sebagian besar orang menyebutnya Curug Cikaso. Curug ini memiliki ukuran lebar 100 meter dan ketinggian sekitar 30 meter. Curug ini terdiri dari tiga titik aliran air dengan dasar air terjun berbentuk kolam jernih berwarna biru kehijauan. Ketiga air terjun tersebut memiliki nama masing-masing, yaitu Curug Asepan (kiri), Curug Meong (tengah), dan Curug Aki (kanan).

Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan

Menurut ejournal.bsi.ac.id, Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan adalah kawasan ekowisata yang terletak di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Daya tarik dari destinasi wisata ini adalah konservasi penyu yang telah didukung dengan laman sipenyu.id. Destinasi wisata ini juga memiliki penangkaran penyu hijau sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses bertelurnya. Selain melihat penangkaran penyu, pengunjung juga dapat menikmati keindahan laut setiap sore.

Bukit Panenjoan

Dilansir kemdikbud.go.id, bukit ini berlokasi di Desa Mekarsakti, Ciemas, Kabupaten Sukabumi yang dapat ditempuh sekitar tiga jam dari kawasan Palabuhanratu. Bukit ini menjadi titik terbaik untuk melihat amfiteater Ciletuh. Pemandangan ini menyuguhkan bentang alam morfologi berbentuk tapal kuda mirip dengan mega amfiteater terbuka. Pemandangan tersebut terbentuk karena proses geologi pada zaman Pleistosen sehingga bagian barat dataran tinggi Jampang mengalami longsor ke laut. Bukit ini juga menawarkan pemandangan matahari terbenam yang sangat indah.

Pemandangan Pantai Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat, Ahad, 7 Oktobet 2018. TEMPO/SUBEKTI

Pantai Ujung Genteng

Pantai Ujung Genteng dapat ditempuh melalui perjalanan dari Jakarta selama 4 jam. Pantai ini menawarkan bentangan pantai yang indah dan sejuk. Tidak perlu mengeluarkan biaya mahal karena harga tiket masuk pantai ini sangat terjangkau, yaitu Rp10.000.

Pantai Karang Hawu

Selain Situ Gunung, Pantai Karang Hawu yang berlokasi di Desa Cikakak, Kecamatan Cisolok, Sukabumi juga memiliki pemandangan indah. Pantai ini menawarkan panorama alam dengan sekelompok batu yang menonjol ke arah laut. Salah satu daya tarik pantai ini adalah tulisan “Pantai Karang Hawu” dengan latar belakang Samudra Hindia. Tiket masuk pantai ini gratis alias tidak dipungut biaya.

RACHEL FARAHDIBA R | RIZKI DEWI AYU | MILA NOVITA

Pilihan editor: 4 Destinasi Liburan Wisata Pantai di Jawa Barat, Pantai Karang Hawu hingga Pantai Batu Karas