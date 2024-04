Ragam Destinasi Wisata di Jakarta Selain Ancol, Kota Tua, dan Monas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan yang sibuk dan padat, ternyata juga menyediakan beragam tempat wisata yang dapat dinikmati saat liburan tiba. Pada libur lebaran kali ini, destinasi wisata selain Ancol, Monas, dan Kota Tua bisa mengunjungi beberapa tempat wisata lain di Jakarta.

Berbagai Macam Destinasi Wisata di Jakarta

1. Museum MACAN

The Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara (MACAN) berlokasi di Jakarta Barat, Museum MACAN menjadi destinasi yang menyegarkan bagi para penggemar seni. Dengan lebih dari 90 karya seni dari koleksi 800 karya modern Indonesia dan kontemporer dari seluruh dunia, museum ini menempati area seluas 7.100 meter persegi, termasuk fasilitas pendidikan dan konservasi. Prestasi Museum MACAN mencakup masuk dalam daftar 100 Tempat Terbaik Dunia Tahun 2018 oleh majalah Time.

Berlokasi di AKR Tower, Lantai M, Jl. Panjang, Jakarta Barat, museum ini dibuka pada akhir tahun 2017 dan menjadi pusat seni modern yang terkenal di Indonesia. Pengunjung tidak hanya dapat menikmati berbagai lukisan yang memukau, tetapi juga karya seni pertunjukan dan instalasi.

Salah satu instalasi yang menarik adalah 'Infinity Mirrored Room' karya seniman Jepang Yayoi Kusama. Instalasi ini, yang terbuat dari cermin dan LED warna-warni, menciptakan atmosfer yang memikat dengan refleksi yang mengingatkan akan air, menciptakan kesan yang indah dan mengundang untuk mengambil gambar yang artistik. Museum MACAN juga pernah menampilkan berbagai pertunjukan dan instalasi seni seperti Chiharu Shiota: The Soul Trembles, Agus Suwage: The Theatre of Me, Isabel & Alfredo Aquilizan: Somewhere, Elsewhere, Nowhere, dan banyak lagi.

3. Jakarta Aquarium and Safari

Jakarta Aquarium and Safari merupakan akuarium indoor terbesar di Indonesia, yang dikelola oleh Taman Safari Indonesia bekerja sama dengan Aquaria KLCC, Malaysia. Di kawasan konservasi seluas satu hektar ini, pengunjung dapat menemukan lebih dari 3.500 spesies hewan, baik akuatik maupun non-akuatik. Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan hewan-hewan tersebut, seperti menyentuh, membelai, dan memberi makan. Dengan didampingi oleh penjaga hewan yang berpengalaman, pengunjung akan mendapatkan pengetahuan menarik tentang berbagai hewan yang ada di sini, termasuk Kerapu Raksasa, Penguin Humboldt, Naga Laut, dan lainnya.

4. Hutan Kota GBK

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hutan Kota GBK merupakan sebuah destinasi wisata alam, terletak di Jalan Pintu Senayan, Jakarta Pusat, yang masih merupakan bagian dari kompleks olahraga Gelora Bung Karno.

Tujuan dari pembangunan Hutan Kota GBK adalah untuk menambah ruang hijau di ibu kota Jakarta. Tempat ini juga memberikan suasana segar alami di tengah-tengah kesibukan kota dan menyediakan berbagai aktivitas rekreasi, baik yang terkait dengan alam, aktivitas luar ruangan, maupun hanya untuk beristirahat sejenak dari kehidupan perkotaan yang sibuk.

Dengan luas sekitar sembilan hektar, Hutan Kota GBK menampilkan berbagai elemen alam seperti pepohonan, tumbuhan, jalan setapak, kolam ikan, dan area terbuka hijau. Tempat ini cocok untuk individu, keluarga, atau kelompok yang ingin menikmati lingkungan yang tenang untuk bersantai dan beraktivitas rekreasi.

Fasilitas yang tersedia di Hutan Kota GBK cukup beragam, termasuk area kolam trembesi dengan konsep alas kayu di atasnya, jalur jogging, dan bangku-bangku taman. Selain itu, terdapat juga ruang ganti, toilet, dan food court untuk memenuhi kebutuhan pengunjung setelah beraktivitas.

5. Taman Tabebuya

Taman Tabebuya, yang terletak di Jalan Moch Kahfi I, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, telah menjadi salah satu destinasi populer bagi warga Jakarta sejak diresmikan pada tahun 2011. Namun, daya tariknya semakin meningkat pada tahun berikutnya, yaitu 2012, ketika sejumlah tanaman bunga dan pohon mulai tumbuh subur, termasuk pohon Tabebuya yang berbunga indah.

Taman ini menawarkan pengalaman yang menyegarkan bagi pengunjung dengan area yang luas dan hijau. Selain pemandangan yang indah, kolam teratai yang terdapat di dalam taman memungkinkan pengunjung untuk memberi makan ikan. Banyak pengunjung yang juga memilih untuk duduk di atas rumput sambil menikmati bekal makanan yang mereka bawa.

Pilihan Editor: Tiket Fast Track di Dufan Ancol Dapat Nikmati Wahana Rekreasi Tanpa Antre