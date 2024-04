Desa Masa Kecil Harry Styles Bakal Adakan Tur Tapak Tilas Sang Idola, Tertarik?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Holmes Chapel, sebuah desa kecil di Chesire, Inggris, semakin banyak dikunjungi penggemar Harry Styles. Mereka ingin tahu seperti apa desa tempat penyanyi dan aktor itu dibesarkan, sekaligus ingin mendapat bayangan masa kecil sang idola.

Holmes Chapel Partnership (HCP), kelompok komunitas di desa itu, mengadakan Harry's Home Village Tour, pada salah satu Sabtu pagi pada Juni. Tur yang sama akan diadakan pada hari kerja pada Juli, Agustus, dan September.

Cari pemandu

Baca Juga: Meksiko Menyambut Kepulangan Staf Kedutaan setelah Serangan Pasukan Ekuador

Komunitas itu kini mencari orang-orang yang memiliki "bakat bercerita" dan "pengetahuan yang baik" tentang desa tersebut serta hubungannya dengan Styles untuk memandu tur.

Tahun lalu, HCP menggelar tur rute jalan kaki yang aman bagi para penggemar untuk mengakses Twemlow Viaduct, yang dikenal sebagai "Harry's Wall". Tur itu sengaja dibuat jalan kaki setelah adanya kekhawatiran akan keselamatan orang-orang yang melintasi jembatan A535 untuk sampai ke sana.

Jembatan itu konon merupakan tempat Styles melakukan ciuman pertamanya. Dalam film biografi One Direction: This Is Us, penyanyi itu kembali ke sana dan menuliskan namanya di dinding, dan ratusan penggemar telah menambahkan nama mereka.

Baca Juga: Sekutu Pertimbangkan Hentikan Penjualan Senjata ke Israel Setelah Kematian Relawan Asing di Gaza

Namun HCP menyertakan peringatan di petanya yang mengingatkan para penggemar bahwa jembatan tersebut merupakan bangunan terdaftar. Jadi, merusaknya dengan grafiti merupakan pelanggaran pidana.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tempat lain dalam tur ini termasuk Mandeville's Bakery, tempat Styles bekerja di hari Sabtu sebelum bergabung dengan X Factor dan Fortune City Restaurant, tempat ia pernah mengajak Taylor Swift kencan.

Belum ada rincian tur

HCP belum mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang bagaimana tur tersebut akan berlangsung dan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh penggemar untuk menghadirinya. Namun iklan lowongan kerja tersebut menjanjikan jam kerja yang fleksibel dan remunerasi yang kompetitif itu telah tersebar di kalangan penggemar Harry Styles.

Iklan lowongan pekerjaan yang diunggah di Facebook Holmes Chapel Partnership berisi tentang syaratnya. Salah satunya adalah berusia di atas 16 tahun, tetapi yang lebih senior pun diperbolehkan asal punya banyak pengetahuan tentang Harry Styles. Pendaftaran diterima hingga 15 April.

Pilihan Editor: Inilah Bibury, Desa Terindah di Inggris yang Pemandangannya seperti Gambar Kartu Pos