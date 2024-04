Libur Lebaran, Ancol Gelar 6 Acara dalam Tajuk Festival Raya Kemenangan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Libur Lebaran mau ke mana pekan ini? Bagi warga Jabodetabek, Taman Impian Jaya Ancol menawarkan beragam acara yang layak disambangi.

Dilansir dari ancol.com dalam menyambut cuti panjang libur Lebaran, Ancol Taman Impian menghadirkan serangkaian acara dalam tajuk Festival Raya Kemenangan yang dapat dinikmati bersama keluarga yang akan berlangsung mulai tanggal 10 hingga 21 April 2024. Berikut rangkaian acara yang bisa dinikmati dalam dua minggu kedepan:

1. Ancol Taman Impian

Rangkaian acara berlangsung dari 10-14 April 2024. Pada tanggal 10 akan ada penggelaran Sholat Ied di tepi panai yang berlokasi di Stone Area Symphony of The Sea yang dimulai pada pukul 06.30. Selanjutnya di hari yang sama pada pukul 14.30 akan ada Parade Tandu Tumpeng Ketupat yang diiringi marawis. Parade tersebut akan dilaksankan dari Stone Area Symphony of The Sea sampai Pantai Lagoon.

Serta di lokasi yang sama pada hari selanjutnya akan ada acara berupa Live Cooking Big Kuali yaitu acara memasak hidangan lebaran seperti opor ayam dan sayur labu yang dapat dinikmati secara langsung oleh pengunjung ketika matang pada 11 April pukul 15.00 WIB. Serta di hari selanjutnya akan ada penampilan dari D’Masiv, Last Child dan Vieratale.

Berikut rincian jadwal dan lokasi acara pada 10-14 April oleh Ancol Taman Impian:

· Parade Tandu Tumpeng Ketupat diiringi marawis, Rabu, 10 April 2024 pukul 14.30 WIB di Stone Area Symphony of The Sea.

· Live Cooking Big Kuali, Kamis (11/4/2024) pukul 15.00 WIB di Stage Pantai Lagoon Live.

· Performance D'Masiv, Jumat (12/4/2024) pukul 20.30 WIB di Stage Pantai Lagoon Live.

· Performance Last Child, Sabtu (13/4/2024) pukul 20.30 WIB di Stage Pantai Lagoon Live.

· Performance Vierratale, Minggu (14/4/2024) pukul 20.30 WIB di Stage Pantai Lagoon.

2. Dufan Ancol

Di Dufan Ancol sendiri akan menghadirkan live show Ultraman “Ultra Heroes Journay” yang mengisahkan perjuangan tim yang melindungi bumu dari ancaman ekstraterestial dan ekstradimensi, terutama serangan dari monster Kaiju raksasa yang akan berlangsung dari 9-21 April 2024 di Indoor Ice Age pada pukul 13.00 dan 15.00 dan juga ada sesi meet and great bersama Ultraman pada pukul 12.00 dan 14.00 WIB. Serta akan ada penampilan Magical Firework Dance berupa sekelompok tari dengan dance LED dan kembang api pada 13-21 April 2024 di area Asia Dufan/ kereta misteri pada pukul 18.30 WIB.

Selanjutnya semarak lebaran dituangkan dalam acara Rampak Bedug, Tanoura Dance dan Tari Sufi dari 9-12 April 2024 pukul 18.30 WIB.

Parade Akbar serta dan Bazar Kuliner juga menjadi bagian rangkaian acara dari Dufan Ancol. Berikut rincian jadwal dan lokasi acara dari 10-21 April 2024 oleh Dufan Ancol:

· Live Show Ultraman, Selasa (9/4/2024)-Minggu (21/4/2024), pukul 13.00 WIB dan 15.00 WIB di Panggung Indoor Ice Age.

· Meet and Greet Ultraman, Selasa (9/4/2024)-Minggu (21/4/2024), pukul 12.00 WIB dan 14.00 WIB di Lorong Indoor Ice Age.

· Rampak Bedug, Tanoura Dance, dan Tari Sufi, Selasa (9/4/2024)-Jumat (12/4/2024), pukul 18.30 WIB-18.50 WIB di Balaikota (Turangga-rangga).

· Magical Firework Dance, Sabtu (13/4/2024)-Minggu (21/4/2024), pukul 18.30 WIB-19.15 WIB di Balaikota (Turangga-rangga).

· Parade Spesial Hari Raya Idul Fitri, Rabu (10/4/2024)-Minggu (21/4/2024), pukul 16.30 WIB-17.20 WIB di Area Asia, Hikayat Eropa, Amerika.

· Games Ketupat Berhadiah, Selasa (9/4/2024)-Jumat (12/4/2024), pukul 17.30 WIB-17.50 WIB di Balai kota (Turangga-rangga)

· Bazar Nostalgia Gambir, Sabtu (6/4/2024)-Minggu (21/4/2024), pukul 10.00 WIB-20.00 WIB di Area Jakarta, Fatahillah.

3. Sea World Ancol

Sea World berupa Kawasan yang memberikan hiburan dan pendidikan khususnya dunia laut juga turut menghadirkan acara dari 5-21 April 2024. Acara yang dimeriahkan berupa pertunjukan Bubble Under The Sea yang memnampilkan karakter Sea World dan juga dimeriahkan dengan adanya penampilan pesulap yang menceritakan keajaiban bawah laut yang dapat disaksikan pukul 11.30 dan 15.15 WIB di akuarium utama.

Penampilan Arabian Under Water juga memeriahkan di bagian Sea World Ancol yang berkolaborasi dengan rampak Bedug pada pukul 10.40 dan 13.30.

Di bagian Sea World Ancol juga terdapat aneka makanan dan minuman di Food Festival diiringi love music dan street magician.

Berikut rincian jadwal dan lokasi acara dari 10-21 April 2024 oleh Sea World Ancol:

· Rampak Bedug Dalam Air, Penyelam, Arabian Dance, Rabu (10/4/2024)-Minggu (14/4/2024), pukul 10.40 WIB dan 13.30 WIB di Akuarium Utama (Main Aquarium).

· Bubble Under Water, Rabu (10/4/2024)-Minggu (21/4/2024), pukul 11.30 WIB dan 15.15 WIB di Akuarium Utama.

· Meet and Greet with Mermaid, Rabu (10/4/2024)-Minggu (14/4/2024), pukul 11.15 WIB dan 14.15 WIB di Museum.

· Food Festival, Jumat (5/4/2024)-Minggu (21/4/2024), pukul 08.30 WIB-17.30 WIB di area depan Sea World Ancol.

· Live Band & Street Magician, Jumat (5/4/2024)-Minggu (21/4/2024), pukul 08.30 WIB-17.30 WIB di area depan Sea World Ancol.

4. Samudra Ancol

Di Ocean Dream Samudra akan ada penampilan Acrobatic Clown with Sea Lion yang akan tampil pada pukul 10.15 dan 12.30 WIB di area Pentas Singa Laut dari 10 – 14 April 2024. Di pukul 12.15 dan 14.45 pengunjung dapat berinteraksi dengan Queen and Little Mermaid di Underwater Theater dan bermain balon pada sesi street magic baloon di setiap pukul 09.30, 11.30 dan 13.30 WIB.

Berikut rincian jadwal dan lokasi acara dari 10-21 April 2024 oleh Sea World Ancol:

· Acrobatic Clown with Sea Lion, Rabu (10/4/2024)-Minggu (14/4/2024), pukul 10.15 WIB dan 12.30 WIB di Pentas Singa Laut (Sea Lion Stage).

· Dolphin Show Special Idul Fitri, Rabu (10/4/2024)-Minggu (14/4/2024), pukul 11.00 WIB dan 13.30 WIB di Dolphin Show.

· Meet and Greet Queen and Little Mermaid, Rabu (10/4/2024)-Minggu (14/4/2024), pukul 12.15 WIB dan 14.45 WIB di Underwater Theater.

· Street Magic Balloon, Rabu (10/4/2024)-Minggu (14/4/2024), pukul 09.30 WIB, 11.30 WIB, dan 13.30 WIB di Area Samudra Ancol.

· Edukasi Eksibit Beruang, sepanjang waktu di Eksibit Beruang.

5. Jakarta Bird Land Ancol

Apabila ingin menyaksikan penampilan dari burung, bisa mengunjungi acara Interactive Bird Show dengan tema idul fitri pada pukul 10.00 dan 13.00 WIB serta Borneo Show pada pukul 14.30 WIB yang berlangsung selama empat hari dari 10-14 April 2024.

Berikut rincian jadwal dan lokasi acara dari 10-21 April 2024 oleh Jakarta Bird Land Ancol:

· Spesial Interactive Bird Show tema Idul Fitri, Rabu (10/4/2024)-Minggu (14/4/2024), pukul 10.00 WIB-13.00 WIB di Jakarta Bird Land.

· Petualangan Kawan Jaga Langit Borneo Show, Rabu (10/4/2024)-Minggu (14/4/2024), pukul 14.30 WIB di Jakarta Bird Land.

6. Atlantis Ancol

Atlantis juga akan memberikan bermacam fun games buat mengisi libur Lebaran berupa lari matras, tabung bolong, volly raksasa, teko ukur yang pemenagnya akan mendapatkan hadiah berupa sepede listrik hingga televisi.

Serta ada water fun dance yang dilakukan di Lapangan Ombak setiap pukul 15.30 WIB.

Berikut rincian jadwal dan lokasi acara dari 10-21 April 2024 oleh Atlantis Ancol:

· Fun Games, Rabu (10/4/2024)-Senin (15/4/2024), pukul 12.00 WIB dan 14.00 WIB di Kolam Ombak dan Kolam Tanding.

· Water Fun Dance, Rabu (10/4/2024)-Senin (15/4/2024), pukul 15.20 WIB di Kolam Ombak.

· Mendadak Koplo, Kamis (11/4/2024), pukul 12.00 WIB di Kolam Ombak.

· Event Kejar Keberuntungan, Jumat (12/4/2024), pukul 13.30 WIB di Kolam Arus.

· El Corona, Sabtu, 13 April, pukul 12.00 WIB di Kolam Ombak.

· Zumba, Minggu, 14 April, pukul 12.00 WIB di Kolam Ombak.

