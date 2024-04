Kata Sandiaga Uno tentang Tempat Wisata di Sukabumi yang Diunggah Will Smith

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menanggapi viralnya salah satu tempat wisata di Sukabumi karena Will Smith. Menurut dia, hal ini merupakan hal yang luar biasa karena Will Smith adalah aktor kelas dunia.

"Itu luar biasa, kemarin saya melihat sendiri konten Will Smith yang menjadi artis sangat terkenal dari Amerika Serikat di mana beliau menanyakan 'di mana ini?' tempat wisata yang sangat indah ternyata di wilayah Sukabumi dan sudah banyak netizen serta warga +62 yang banyak menjawab bahwa lokasi ini berada di Sukabumi," ujar Sandiaga dalam kunjungannya ke Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 8 Maret 2024.

Aktor Hollywood Will Smith membuat konten yang memviralkan salah satu destinasi wisata di Sukabumi melalui akun Instagramnya @willsmith. Dalam konten tersebut, Will menuliskan "Where is this?" dan menayangkan cuplikan salah satu wahana di destinasi wisata tersebut yang dicuplik dari akun Instagram @asepmulyanadam.

Wisata yang diunggah Will Smith itu adalah Keranjang Sultan, salah satu wahana yang ditawarkan Situ Gunung Suspension Bridge, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video yang ditayangkan, terlihat beberapa pengunjung menaiki kursi rotan berbentuk keranjang yang melintas di atas sungai dan hutan yang sangat asri.

Sandi mengatakan bahwa potensi destinasi wisata yang dikelola secara unik dan inovatif, ternyata mendapatkan apresiasi yang luar biasa. "Bukan hanya dari dalam negeri namun juga dari luar negeri sekelas artis Hollywood," katanya.

Menurut Sandiaga, tempat wisata yang inovatif dan mengedepankan kelestarian alam akan diminati oleh wisatawan. "Jadi siap-siaplah dikunjungi jika kita punya inovasi yang mengedepankan kelestarian alam tentunya," katanya.

Wilayah selatan Jawa Barat seperti Sukabumi, Puncak, Bogor, dan Cianjur kaya akan destinasi wisata, kafe dan akomodasi yang menarik.

Situ Gunung Suspension Bridge memiliki wahana utama berupa jembatan gantung yang diklaim terpanjang, yang berada di tengah hutan, di Asia Tenggara. Jembatan ini membentang sepanjang 243 meter, dengan lebar 1,8 meter, dan ketinggian 121 meter di atas permukaan tanah. Jembatan ini berlokasi di Taman Wisata Alam Situ Gunung dan merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Selain jembatan gantung, tempat wisata ini juga menawarkan banyak wahana lain seperti flying fox, air terjun, area glamping, dan Lembah Purba.

