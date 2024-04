Cara Mengecek Jalur One Way saat Mudik Lebaran 2024 dengan Google Maps

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aturan one way mudik Lebaran 2024 mulai berlaku pada Jumat, 5 April 2024, pukul 14.00 - 24.00 hingga Senin, 8 April 2024, pukul 08.00 - 24.00, dan Selasa, 9 April 2024, pukul 08.00 - 24.00.

Dilansir dari akun instagram @korlantaspolri.ntmc, jalur one way akan diberlakukan mulai dari KM 72 Tol Cipali sampai dengan KM 141 Tol Semarang - Batang.

Baca Juga: Jalan Nasional Pantura Padat Imbas Pemberlakuan One Way Jalan Tol

Anda dapat menggunakan aplikasi Google Maps untuk mengetahui rute perjalanan mana saja yang terkena kebijakan one way. Aplikasi Google Maps akan memudahkan Anda untuk mengetahui apakah jalur mudik Anda berada pada jalur one way atau tidak.

Berikut adalah cara mengakses google maps untuk mengetahui jalur one way:

- Aktifkan GPS pada ponsel

Baca Juga: Alasan Korlantas Polri Berlakukan Sistem Contraflow dan One Way Arus Mudik di Tol Trans Jawa

- Buka aplikasi Google Maps

- Tentukan lokasi tujuan dengan menuliskan alamat lokasi tujuan di bar ‘search here’ di bagian atas

- Klik pada alamat yang akan dituju

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Kemudian, pilih opsi ‘direction’ untuk menunjukan rute menuju lokasi tujuan.

Pada tahap ini, Google Maps akan menunjukkan rute jalan dengan berbagai macam warna dan rambu lalu lintas lainnya. Jika terdapat rambu dilarang masuk, Jalur tersebut terkena sistem one way.

Perlu menjadi catatan bagi para pengguna Google Maps agar memiliki koneksi internet yang lancar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi lalu lintas secara real time. Koneksi internet yang tidak lancar akan menghambat update lokasi dan kondisi jalanan nantinya.

Untuk simbol warna seperti merah, kuning, dan biru menunjukan tingkat kemacetan yang ada di jalanan tersebut. Warna merah menandakan kondisi jalanan sangat macet, warna kuning menandakan jalanan dalam kondisi padat merayap dan bisa dilalui kendaraan, kemudian warna biru menandakan

Sama seperti penunjuk one way, Anda harus mengaktifkan GPS dan jaringan internet yang lancar untuk mengakses secara real time.

NAUFAL RIDHWAN ALY | NAOMY A.NUGRAHENI

Pilihan Editor: Alasan Korlantas Polri Berlakukan Sistem Contraflow dan One Way Arus Mudik di Tol Trans Jawa