Traveling ke Eropa Tak Melulu Prancis dan Italia, Ada Armenia yang Menarik Dikunjungi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang yang ingin bepergian ke Eropa. Biasanya mereka mengincar negara populer seperti Prancis, Italia, Spanyol, dan Yunani untuk menjadi destinasi perjalanan berikutnya. Padahal ada negara-negara lain yang menawarkan banyak atraksi wisata yang menakjubkan, salah satunya adalah Armenia.

Memang jumlah wisatawan yang mengunjungi Armenia lebih sedikit dibanding dengan negara-negara lain di benua Eropa. Tapi mungkin akan berubah semakin seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan.

Baca Juga: 4 Destinasi di Eropa yang Selalu Ramai Dikunjungi Wisatawan

Komite Pariwisata mengungkapkan dalam sebuah laporan bahwa jumlah wisatawan negara itu meningkat pada tahun 2023 yaitu mencapai 2 juta 50 ribu wisatawan. Jumlah tersebut sudah melampaui semua ekspektasi. Bahkan dalam sembilan bulan pertama tahun 2023 jumlah wisatawan meningkat hampir 50 persen.

Letak geografi Armenia dan daya tariknya

Armenia dianggap Eropa secara geopolitik. Negara ini terletak di Dataran Tinggi Armenia dan menempati lokasi sentral di persimpangan Eropa dan Asia. Luas wilayah Armenia sekitar 29.743 kilometer persegi. Ini adalah negara pegunungan di mana pemandangan indah dapat dilihat, bahkan dari ibu kota Yerevan.

Dengan posisinya, Armenia menawarkan empat musim penuh untuk dinikmati. Musim dingin bersalju, musim semi yang hangat, musim panas yang terik dan cerah, serta musim gugur yang hujan dan penuh warna.

Salah satu daya tarik Armenia adalah Yerevan, ibu kota negara dan salah satu kota terdua di dunia. Arsitektur, budaya, dan adat istiadat Yerevan merupakan perpaduan harmonis antara yang lama dan yang baru. Saat berjalan-jalan di Yerevan, banyak bangunan baru yang dibangun dengan desain arsitektur modern dan bangunan abad ke-19 dengan ornamen yang indah. Bahkan ada bangunan yang menggabungkan elemen lama dan baru dalam satu struktur.

Beberapa destinasi wisata di sini antara lain Republic Square, Cascade Complex, dan Pusat Seni, Opera, dan Teater Balet Cafesjian. Wisatawan dapat berjalan di sepanjang Buzandi, Aram, dan Abovyan untuk mengagumi bangunan tertua di kota Yerevan. Kunjungi pasar suvenir Vernissage dan Gum untuk membawa pulang sebagian oleh-oleh dari Armenia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain Yerevan, Negara ini memiliki banyak atraksi wisata menarik lainnya. Mulai dari kontras biara-biara kuno dan masakan lezat hingga reruntuhan kuil unik dan kafe trendi, museum rumah, penginapan nyaman, pasar dengan karpet buatan tangan, situs Warisan Dunia UNESCO, pendakian gunung, penyimpanan manuskrip dan toko buku, toko barang antik dan butik mewah, olahraga ekstrem, dan hiburan malam.

Ulasan pegiat perjalanan

Blogger perjalanan Kami, mengungkapkan bahwa dia tertarik mengunjungi Armenia lagi berkali-kali. Menurut dia negara ini memiliki sesuatu yang menarik yang membuat wisatawan ingin kembali lagi dan lagi.

“Apakah Anda merencanakan perjalanan ke Armenia? Pilihan bagus! Ini adalah salah satu negara paling menarik dengan sejarah yang kaya, pemandangan yang indah, masyarakat yang ramah dan beberapa monumen yang menakjubkan," kata pemilik situs Kami & The Rest of the World.

Thijs Broekkamp dari situs ulasan perjalanan www.nomadasaurus.com setuju. Menurut dia, saat mengunjungi Armenia mungkin akan bertanya-tanya mengapa banyak orang yang tidak menempatkan Armenia di urutan teratas dalam daftar destinasi perjalanan. “Negara kecil ini akan membuat Anda tertarik dengan pemandangan alamnya, monumen kuno, dan keramahtamahannya yang tak tertandingi," ujarnya.

EXPRESS UK | ARMENIA TRAVEL

Pilihan editor: Luncurkan Buku, Armenia Membuka Pintu untuk Wisatawan Indonesia