Kapal Pesiar Disney yang Baru Bertema Penjahat dan Legenda Siap Berlayar 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar Disney bisa bersiap-siap untuk berlayar bersama karakter favoritnya dengan kapal pesiar baru, Disney Destiny. Kapal baru yang digambarkan penuh dengan legenda ini akan diluncurkan pada tahun 2025.

Disney Destiny merupakan kapal ketiga dikelas kapal Triton. Sekelas dengan Disney Wish yang berlayar pada musim panas 2022, dan Disney Treasure yang akan segera berlayar. Sedangkan desainnya, akan bertema pahlawan dan penjahat legendaris Disney. Termasuk inspirasi dari cerita, karakter dan atrasi taman hiburan Disney.

Interaksi dengan karakter legendari Disney

Menurut keterangan Disney Cruise Line, ketika mengembangkan Disney Destiny, timnya dan Walt Disney Imagineering terinspirasi dualitas dinamis dari setiap kisah besar Disney. Dalam kisah tersebut ada kekuatan yang berlawanan antara kebaikan dan kegelapan yang akan mendorong karakter Disney untuk mencapai tujuannya.

Jadi nanti saat berlayar di atas kapal, wisatawan akan bertemu para pahlawan dan penjahat Disney. Termasuk dari animasi The Lion King, Hercules dan One Hundred and One Dalmatians.

Koin peringatan Disney

Seperti dalam video yang memperkenalkan kapal itu melalui Youtube Disney Cruise Line. Di mana Kapten Minnie mencari koin peringatan Disney Destiny di kapal, dan dia bertemu dengan penjahat Disney, Scar dan Cruella de Vil. Kapten Minnie akhirnya menemukan koin peringatan kapal bersama Hades, dan Hercules membantunya mendapatkannya kembali.

Bahkan untuk memujudkan dan menguatkan tema itu, dan sesuai tradisi Disney Cruise Line juga meluncurkan koin khusus untuk Disney Destiny. Koin itu menggambarkan Minnie Mouse yang berpose gagah berani dalam balutan busana heroik.

Berlayar tahun 2025

Disney Destiny dijadwalkan akan berlayar tahun 2025. Saat ini mencapai tonggak kontruksi baru yaitu peletakan keel, pada Rabu 20 Maret 2024 di galangan kapal Meyer Werft di Papenburg, Jerman.

Wakil presiden senior dan manajer umum Disney Cruise Line, Sharon Siskie, mengatakan Disney Destiny akan merayakan kisah dan karakter Disney yang paling legendaris. Dia memastikan, wisatawan akan merasakan pengalaman baru dan menarik secara eksklusif.

“Seiring dengan perluasan armada kami, Disney Destiny akan semakin memperkuat posisi kami sebagai pemimpin dalam pelayaran keluarga karena kami menawarkan lebih banyak cara bagi keluarga untuk merasakan keajaiban Disney dan layanan kelas dunia di laut," ujarnya.

