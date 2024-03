Ikut Meriahkan Ramadan, Kopi Kenangan Luncurkan Minuman Berbahan Dasar Blewah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa toko retail F&B menghadirkan menu spesial Ramadan. Salah satunya Kopi Kenangan yang membawa rangkaian terbaru Blewah Mewah. Minuman berbahan dasar buah blewah ini diharapkan dapat memeriahkan momen berbuka puasa yang selalu dinanti-nanti.

Rangkaian menu Blewah Mewah sudah tersedia di seluruh outlet Kopi Kenangan sejak 1 Maret 2024, dan mendapat respon positif dari para penikmatnya.

“Kopi Kenangan ingin turut hadir dalam momen Ramadan, terutama dalam masa buka puasa, jadi kita menghadirkan yang segar–segar, yang manis-manis dalam bentuk rasa Blewah Mewah ini,” ucap Head of Legal and Corporate Affairs Kopi Kenangan Indonesia, Inneke Lestari, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Alasan memilih bahan dasar buah blewah

Pemiihan bahan dasar buah blewah ini dari hasil survei. Diketahui bahwa menu yang segar, manis, dan unik menjadi incaran utama pelanggan Kopi Kenangan sebagai pilihan menu berbuka puasa.

“Dari tim research and development kita come up dengan rasa blewah ini. Di mana, kita merasa, blewah ini sesuatu yang lumayan jarang ditonjolkan oleh brand-brand lain,” kata Group Brand Manager Kopi Kenangan Indonesia, Listianti Ramadhani.

Selain itu, Listianti juga menuturkan bahwa rasa buah blewah memiliki ciri khas dibanding buah lain yang juga populer di masa-masa Ramadan seperti kurma.

Menu Blewah Mewah Kopi Kenangan

Ada lima varian minuman dalam rangakain menu Blewah Mewah, yaitu Blewah Aerocano, Blewah Latte, Blewah Tea with Blewah Jelly, Freezie Blewah Tea with Blewah Jelly, dan Blewah Tea Float.

Blewah Aerocano: berbahan dasar ice americano yang melalui tahapan steaming sehingga menghasilkan layer foam di atasnya. Steamed ice americano ini dipadukan dengan cita rasa buah blewah asli yang menghasilkan rasa manis dan segar.

Blewah Latte minuman dengan bahan dasar kopi dan susu rasa blewah. Di samping fresh milk, menu ini juga tersedia dalam varian yang menggunakan susu oat dari Oatside.

Blewah Tea with Blewah Jelly terinspirasi dari tradisi berbuka puasa yang sering diawali dengan minum teh, varian yang satu hadir dilengkapi jelly yang diekstrak dari buah blewah asli disertai biji selasih sebagai penambah tekstur.

Freezie Blewah Tea with Blewah Jelly merupakan blended version dari menu Blewah Tea with Blewah Jelly.

Blewah Soft Served with Blewah Jelly adalah es krim dengan rasa buah blewah dilengkapi jelly blewah. Khusus untuk menu ini hanya tersedia di cabang Kopi Kenangan yang memang menyediakan produk soft served ice cream di pilihan menunya.

Saat ini Blewah Mewah Series hanya tersedia hingga April 2024, dengan harga mulai dari Rp 17 ribu. Tidak menutup kemungkinan rangkaian menu ini nanti akan menjadi menu tetap di Kopi Kenangan.

Pilihan menu spesial ramadan lainnya

Selain varian menu spesial blewah yang dikeluarkan Kopi Kenangan, terdapat menu spesial dari toko retail minuman lain yang hadir sebagai edisi khusus di bulan Ramadan. Toko kopi di bawah naungan Kanma Group, Kopi Nako, mengeluarkan varian minuman Mendadak Kelapa dengan tujuh buah varian menu minuman di dalamnya.

Seperti namanya, ketujuh varian yang ada di dalam series Mendadak Kelapa mengandung buah kelapa sebagai bahan utamanya. Dengan harga mulai dari Rp19 ribu hingga Rp29 ribu, pelanggan Kopi Nako bisa menikmati tujuh varian minuman sebagai berikut; Klepon Koko, Ubi Koko, Melati Koko, Kopi Koko, Mangga Koko, Coklat Koko, dan Rosela Koko.

Tomoro Coffee juga menghadirkan minuman spesial berbahan dasar ketan hitam. Ada dua jenis minuman yaitu Ketan Hitam Latte dan Ketan Hitam Frappe. Masing-masing dibanderol Rp 24 ribu dan Rp 28 ribu.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI

