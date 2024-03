Ngabuburit di Candi Prambanan dan Ratu Boko, Ini Menu Berbuka yang Bisa Dinikmati

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Akhir pekan telah tiba. Bagi wisatawan yang menunaikan ibadah puasa di Yogyakarta, ada sejumlah spot menarik untuk ngabuburit dan berbuka puasa yang jadi pilihan, sdi antaranya Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko, Sleman, Yogyakarta.

Dari Candi Ratu Boko yang berada di atas bukit, wisatawan bisa ngabuburit sembari menikmati udara dingin dan angin sepoi sepoi kala sore hari. Di kejauhan sisi utara Candi Ratu Boko, jika cuaca sedang cerah, wisatawan juga bisa melihat gagahnya Gunung Merapi dan kemegahan Candi Prambanan dari atas bukit.

Pada momen ramadhan ini, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC) selaku pengelola Candi Ratu Boko juga menyediakan paket kuliner menarik bagi pengunjung untuk berbuka puasa. Mulai dari takjil, makanan ringan, hingga hidangan utama.

"Untuk kuliner Ramadan di Candi Ratu Boko kami pusatkan di Andrawina Resto," kata Direktur Utama PT TWC Febrina Intan di Yogyakarta pada Jumat, 15 Maret 2024.

Keraton Ratu Boko pada Ramadan ini menawarkan sajian berupa menu bebakaran bertajuk Shabu Shabu & Couple yang bernama Buko ing Boko atau berbuka di Ratu Boko.

"Menu makanan event ini berasal dari tradisi Jepang yang terdiri dari beragam komposisi antara lain daging ayam, jamur enoki dengan pilihan saus barbeku dan black pepper," kata Febrina.

Febrina mengatakan, selama Ramadan, pengunjung Candi Ratu Boko juga bisa menyantap menu all you can eat berupa masakan tradisional Indonesia dari berbagai sudut Nusantara, mulai dari rawon, ayam taliwang, plecing kangkung dan lainnya. Paket menu kuliner itu dibanderol mulai Rp50 ribu-145 ribu.

“Khazanah rasa ini merupakan salah satu dari sense yang ingin kami presentasikan, khusus di bulan Ramadan," kata dia. Pilihan menu-menu yang disajikan lebih bernuansa hidangan rumahan yang menemani saat berkumpul bersama keluarga.

Sedangkan di Rama Shinta Garden Resto Candi Prambanan, pengunjung juga bisa menjajal sejumlah kuliner sembari menikmati latar belakang Candi Prambanan saat berbuka puasa.

"Sajian all you can eat di Candi Prambanan antara lain menu olahan mi, daging ayam juga seafood," kata dia.

Selama Ramadan di destinasi candi-candi itu, pengunjung juga bisa menikmati berbagai aktivitas ngabuburit yang diramaikan berbagai atraksi komunitas di Yogyakarta, seperti Alon Mlampah, dje.djak.rasa, Remen Jawi, dan Pojog Community. Event yang dihadirkan lebih mengajak pengunjung melatih kesehatan jiwa raga serta menambah ilmu gastronomi nusantara.

Pada Ramadan tahun ini, pengunjung juga bisa menikmati kemegahan situs candi-candi Warisan Budaya Dunia UNESCO lebih lama, yaitu hingga pukul 19.30 WIB.

