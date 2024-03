Tips Agar Tak Bosan Selama Penerbangan Jarak Jauh Menurut Pakar Perjalanan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penerbangan jarak jauh memakan waktu yang sangat lama. Tak sedikit yang mengalami kebosanan selama perjalanan berjam-jam. Agar tidak bosan, pakar perjalanan membagikan tips agar wisatawan mendapatkan waktu terbaik selama liburan.

Pakar perjalanan, Mitch Glass, melalui kanal Youtube-nya sering membagikan tips-tips liburan. Salah satunya cara untuk menghabiskan waktu selama penerbangan jarak jauh.

Kata kunci bahasa asing

Pertama, dia menyarankan untuk mempelajari beberapa kata atau kalimat kunci bahasa asing yang dapat digunakan ketika telah mencapai tujuan. Dengan mempelajari beberapa kata atau kalimat, akan lebih mudah berkomunikasi dengan penduduk lokal.

"Bayangkan mendarat di negara asing dan menyaksikan ekspresi terkejut di wajah penduduk setempat dengan percaya diri menanyakan arah dalam bahasa lokal," katanya.

Mitch mengatakan daripada menelusuri dan menonton film, unduh aplikasi bahasa atau podcast dan pelajari ekspresi dasarnya. Cobalah untuk belajar mengatakan "excuse me, do you understand English". Hal ini lebih sopan, daripada langsung berbicara bahasa Inggris dan berharap mereka memahaminya.

Membaca buku

Cara lain untuk mengisi waktu saat penerbangan jarak jauh adalah membaca buku. Ini juga bagus, tapi Mitch menyarankan untuk mencari sesuatu yang terkait dengan lokasi tujuan. Misalnya membaca cerita yang berlatar belakang destinasi atau otobiografi seorang penduduk lokal yang terkenal.

Dengan begitu, wisatawan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan di daerah tersebut. Pilihan lainnya mencari informasi yang berisi gambaran tentang objek wisata yang harus dikunjungi di tempat tujuan.

Aplikasi mindfulness

Kadang menonton film atau tv boxset di layar pesawat dapat menyebabkan penumpang merasa lebih cemas. Terutama film aksi atau sesuatu yang membuat gelisah, saat turbulensi.

Mitch menyarankan untuk mengunduh aplikasi mindfulness untuk membantu wisatawan tetap tenang. Seperti Headspace, Calm, dan Balance, yang semuanya memiliki uji coba gratis yang dapat Anda gunakan selama hari-hari penerbangan.

Tips terakhirnya adalah menyelesaikan beberapa pekerjaan. Mungkin ini sedikit bertentangan, karena biasanya saat liburan wisatawan berusaha melupakan pekerjaan.

Menurut Mitch, kalau ada tugas offline yang bisa dikerjakan tanpa internet, penerbangan jarak jauh momen yang tepat untuk menyelesaikannya. Tanpa internet tentu tak ada godaan untuk menggunakan media sosial.

EXPRESS UK

