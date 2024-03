Mengenal Milk Bun, Roti Bubuk Susu yang Disita oleh Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan viral penganan milk bun Thailand yang diproduksi kafe dessert After You. Di Indonesia, banyak yang ingin mencobanya. Mereka pun menggunakan jasa titip atau jastip demi menikmati roti lembut bertabur bubuk susu itu. Peminat yang membeludak menggunakan jastip pengiriman milk bun sampai melanggar aturan batas kapasitas bea cukai.

Terbaru, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama BPOM pada Jumat, 8 Maret 2024 memusnahkan banyak roti milk bun asal Thailand. Milk bun sitaan itu dimusnahkan, itu hasil dari 33 penindakan sepanjang Februari 2024. .

Apa itu Milk Bun?

Dikutip dari Cookpad, milk bun roti ini berisi krim yang ditaburi bubuk susu dan gula tabur. Sejak Februari 2024, milk bun viral, hingga banyak yang membagikan resepnya di Cookpad. Berbagai sumber memperkirakan milk bun Thailand ini mengadaptasi dari roti krim Jepang.

Roti bertekstur lembut dengan isian krim susu di dalamnya. Roti yang bentuknya agak kotak ini juga ditaburi banyak susu bubuk yang disebut snow bun. Kalau dibelah, krim dalam roti akan keluar. Pilihan rasanya pun beragam. Teksturnya lembut dan bisa disantap dengan suhu dingin setelah keluar dari kulkas.

Minat yang tinggi menyebabkan para penyedia jastip melanggar batas maksimum pengiriman. Dalam peraturan BPOM, olahan pangan tujuan konsumsi pribadi 5 kilogram setiap penumpang. Dalam kasus di Bandara Soekarno-Hatta, mereka melampaui batas pengiriman.

“Penindakan ini kami lakukan karena bawaannya lebih dari 5 kilogram. Ada yang 10 kilogram sampai ratusan kilogram. Setelah kami mendalami ternyata ini benar jasa titipan (jastip) mereka mendapat order untuk mendatangkan makanan ini dari Thailand,” kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo.

Roti berisi krim dengan taburan ubuk susu bubuk dari After You Dessert Cafe, kafe populer di Thailand itu sedang viral. Menu spesial kafe After You itu, milk bun laris dipesan warga Indonesia kepada para penyedia jastip.

