Selain Konser Taylor Swift, Ada 7 Event Menarik di Singapura Akhir Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir pekan ini ada beberapa event besar dan menarik di Singapura. Tentu saja ini menjadi akhir pekan terbaik untuk penggemar Taylor Swfit. Pasalnya, penyanyi Amerika Serikat itu akan memulai konser enam harinya di National Stadium Singapura pada 2 Maret 2024.

Selain Taylor Swift, grup K-Pop, SHINee juga akan menggelar konser tak jauh dari lokasi konser ikon pop itu. Kalau masih ingin menghabiskan waktu di negeri Singa itu setelah menonton konser bisa mengunjungi acara menarik lainnya berikut ini, seperti dilansir dari laman TimeOut.

1. Konser The Eras Tour

Konser yang dinantikan Swifties, penggemar Taylor Swfit, The Eras Tour di Singapura akan dimulai pada 2 Maret 2024. Wanita berusia 34 tahun itu akan menggelar konser selama enam hari, yaitu 2,3,4 dan 7,8,9 Maret 2024. Siapkan sepatu, pakaian yang nyaman dan gelang persahabatan untuk menyaksikan Taylor Swift menampilkan 44 lagu selama konser itu.

2. Konser SHINee

Grup K-Pop SHINee akan menggelar konser SHINee World VI: Perfect Illumination di Singapore Indoor Stadium pada 2 Maret 2024. Bagi para Shawols, penggemar SHINee, siapkan lightstick, pakaian dan tentu sepatu yang nyaman. Onew, Key, Minho, dan Taemin akan menghibur penggemar dengan vokal live apik, gerakan tarian yang mencolok, dan produksi panggung yang luar biasa.

3. Ichiko Aoba

Penyanyi dan penulis lagu folk Jepang, Iciho Aoba akan menghibur pengemarnya di Esplanade Concert Hall Singapura, 2 Maret 2024. Penyanyi yang terkenal dengan lbum debutnya Kamisama no Iu Toori pada tahun 2010, menunjukkan perpaduan unik antara elemen rakyat tradisional dan kepekaan kontemporer. Hingga saat ini, Ichiko Aoba terus memikat penonton di seluruh dunia, mengukuhkan posisinya sebagai seorang visioner di bidang musik folk modern.

4. Juicy M

Musisi musik elektronik Marta Snitkina atau yang dikenal dengan Juicy M, akan menggelar konser pada pada 2 Maret 2024 di Zouk Singapore. Sebagai pembuka untuk memulai kampanye Hari Perempuan Internasional perdananya, wanita mendapatkan tiket gratis. Juicy M terkenal dengan lagu hitsnya seperti Psyhaus dan Like A G6. Dia juga pernah tampil di festival global seperti Lollapalooza dan Creamfields North.

5. Sneaker Con

Buat penggemar sneaker, jangan lewatkan Sneaker Con Southeast Asia 2024 pada 2 dan 3 Maret 2024 di Resorts World Sentosa. Tahun ini akan menampilkan lebih dari 2.000 vendor dari seluruh dunia. Termasuk model langka eksklusif dan barang khusus dari merek seperti Nike, Adidas, Puma, Fila, dan lainnya. Selain itu juga akan ada program Trading Pit, sesi diskusi dengan influencer dan undian berhadiah.

6. Teenage Angst Has Paid Off Well

Teenage Angst Has Paid Off Well pameran musik dan kaos band langka dari beberapa genre digelar pada 2 hingga 9 Maret di WAOW Galerry, Tanjong Pagar. Pengunjung juga bisa mendapatkan katalog khusus acara dalam bentuk media CD yang menggambarkan era tersebut, serta kaos pameran eksklusif dari label The Salvages.

7. Open Racks by Fibres Friction

Penggemar kaos vintage pasti akan menikmati edisi ketiga dari Fibers Friction’s Open Racks, hingga 3 Maret 2024 di Rochor. Ada 40 vendor seperti Wacky Wears, Rebel Tees, dan Foley Vintage yang hadir dalam pameran ini. Selain pakaian, juga dapat menemukan berbagai aksesori dan kamera digital.

8. Isetan Sweets Fair

Bagi penyuka makanan manis, jangan lewatkan Isetan Sweets Fair hingga 7 Maret 2024. Pengunjung bisa merasakan eragam manisan Jepang termasuk warabimochi, taiyaki, dan dango dari berbagai merek ternama Jepang. Termasuk Coco Gelato yang terbuat dari buah-buahan lezat Jepang, seperti stroberi, persik, dan muscat.

