Segudang Atraksi Menarik Sambut Penggemar Taylor Swift di Marina Bay Sands

TEMPO.CO, Jakarta - Marina Bay Sands menghadirkan pengalaman unik untuk para Swifties, penggemar Taylor Swfit yang akan menonton konser The Eras Tour di National Stadium, pada 2,3,4 dan 7,8,9 Maret 2024.

Singapura merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dikunjungi Taylor Swfit. Tak heran jika seluruh kota bersiap untuk menyambut Swifties dengan pengalaman yang luar biasa. Salah satunya di Marina Bay Sands, yang menhadirkan toko pop-up bertema hingga pertunjukan cahaya dan air, seperti dilansir dari laman Lifestyle Asia berikut ini.

Pertunjukan air mancur dan menyala The Eras Tour

Swifties dapat menyaksikan air mancur menari yang diiringi lagu-lagu hits Taylor Swift. Seperti Cruel Summer, You Belong With Me (Taylor’s Version), Shake It Off (Taylor’s Version) dan Style (Taylor’s Version). Pertunjukan air mancisu dimulai pukul 8 dan 9 malam waktu Singapura, antara 28 Februari dan 7 Maret.

Sedangkan pertunjukan tambahan pada pukul 10 malam akan diadakan pada tanggal 1 dan 2 Maret 2024. Karena keterbatasan tempat, jika ingin melihat pertunjukan ini harus mendaftar terlebih dulu.

Tak hanya air mancur menyala, kompleks Marina Bay Sands juga akan berkilauan di malam hari. Landmark ikonik itu akan menyala dalam nuansa pastel The Eras tour antara pukul 7 dan 11 malam, dari tanggal 28 Februari hingga 7 Maret 2024.

Instalasi dan toko pop-up The Eras Tour

Ada tujuh instalasi The Eras Tour di di beberapa bagian tertentu The Shoppes dan Sands Expo & Convention Center. Setiap segemen akan menghadirkan sekilas tentang era tertentu ikon pop itu. Sebagai pelengkap, lagu-lagu populernya juga akan diputar sepanjang hari.

Kalau ingin mencari merchanidse resmi untuk menonton konser dapat membelinya di toko pop-up. Toko ini berlokasi di Sands Expo & Convention Centre, Lantai 1, Hall C, dari 29 Februari hingga 7 Maret 2024. Tapi untuk dapat membeli merchandise jangan lupa mendaftar di situs web resmi Marina Bay Sands.

Undian berhadiah

Marina Bay Sands akan kembali menghadirkan undian berhadiah untuk anggota Sands Lifestyle. Mereka berpeluang memenangkan hadiah utama sepasang tiket VIP 2 (Karma Is My Boyfriend) pada tanggal konser mana pun. Sebelumnya, Marina Bay Sands juga menawarkan pilihan menginap yang luar biasa bagi para penggemar di resor terpadu tersebut.

