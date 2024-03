Perjalanan Rachel Vennya Melihat Keindahan Aurora di Kutub Utara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aurora menjadi salah satu alasan Rachel Vennya traveling ke Norwegia yang berada di Kutub Utara. Setelah berhari-hari, selebgram itu akhirnya bisa melihat fenomena unik yang hanya bisa dilihat di kedua kutub Bumi itu.

Untuk melihat fenomena itu, Rachel harus melalui perjalanan panjang dan melelahkan.

"Finally, I MADE IT. Setelah 5 kali penerbangan, puluhan jam di mobil. Phase denial, kecewa, hilang harapan sampe ke pasrah dia muncul juga. What I learned about going to the arctic is to enjoy the trip and aurora is just a bonus..I’ll be back one day," tulis dia dalam unggahan Instagramnya, Rabu, 28 Februari 2024.

Dalam unggahan itu, Rachel terlihat berfoto di tepi jalan bersalju dengan latar langit yang memendarkan cahaya hijau yang unik.

Sebelum berhasil melihat aurora, Rachel sempat hampir putus asa karena perjalanan ke Arktik ini tidak sesuai dengan rencananya. Dalam beberapa hari pertama, dia hanya bisa melihat secuil aurora yang samar-samar akhir pekan lalu.

Dia mengunggah foto-foto cahaya tersebut di laman Instagramnya. "Kadang hal gak sesuai rencana, ya gak apa2 seenggaknya udah berusaha, hari ini ngeliat secuil aurora udah seneng banget, masih ada 2 hari lagi untuk nyari tapi sekarang udah ditahap pasrah, kalo ketemu alhamdulillah, kalo enggak ya gakpapa trip ini ttp menyenangkan sekali. Ngeliat kayak gini udah seneng bgtbgtbgt. Alhamdulillah untuk langit hari ini," tulis dia.

Harapannya kembali muncul ketika keesokan harinya dia kembali melihat aurora tipis yang tertutup awan. Meski tipis, dia mengku senang karena ada bulan purnama yang menemani keindahan cahaya itu.

Aurora adalah tampilan cahaya alami yang bergeser perlahan dan berubah bentuk seperti tirai yang bertiup lembut, menurut National Geographic. Cahaya ini hanya terlihat pada malam hari, dan biasanya hanya muncul di wilayah kutub bawah.

Aurora terlihat hampir setiap malam di dekat Lingkaran Arktik dan Antartika, yaitu sekitar 66,5 derajat utara dan selatan Khatulistiwa. Di utara, penampakannya disebut aurora borealis, atau cahaya utara. Di selatan disebut aurora australis atau cahaya selatan.

Ada beberapa tempat terbaik untuk menyakiskan aurora di Norwegia, termasuk Tromsø, Narvik, Lofoten, Bodø, Kirkenes, dan Svalbard. Tapi selain di Norwegian, aurora borealis juga bisa terlihat di Alaska, Swedia, Finlandia, Islandia, dan Kanada. Waktu terbaik untuk melihatnya antara September dan Maret.

