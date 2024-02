Gaet Pelancong Indonesia, Taiwan Rilis Kantor Pariwisata di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Administrasi Pariwisata Kementerian Perhubungan dan Komunikasi (MOTC) membuka Kantor Layanan Pariwisata Taiwan di Jakarta yang berlokasi di GoWork Central Park pada 28 Februari 2024. Deputi Direktur Jenderal Administrasi Pariwisata Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MOTC), Chou Ting Chang, mengatakan timnya melirik pelancong Indonesia yang semakin aktif melakukan perjalanan ke luar negeri. "Indonesia adalah pasar utama yang secara aktif dikembangkan oleh Taiwan, dan Administrasi Pariwisata Taiwan tidak hanya mementingkan turis Tiongkok, tetapi juga secara aktif mempersiapkan pasar muslim yang besar," kata Chou.

Menurutnya, Kantor Layanan Jakarta ini diharapkan bisa menjadi pusat informasi bagi industri lokal dan masyarakat untuk mengenal lebih dalam tentang Taiwan. Kantor ini juga dihadapkan bisa memberikan gambaran lebih dalam tentang karakteristik pariwisata Taiwan yang beragam.

Dengan populasi lebih dari 278,8 juta jiwa, Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dalam hal luas wilayah dan skala ekonomi, serta memiliki dividen demografi dan daya konsumsi

yang berkembang pesat. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki potensi terbesar untuk pengembangan pariwisata. Untuk memperluas pasar wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Taiwan, Administrasi Pariwisata Taiwan telah memprioritaskan pendirian Kantor Layanan Pariwisata Taiwan di Jakarta setelah pandemi, dengan harapan dapat menjawab kebutuhan wisatawan Indonesia dan memberikan lebih banyak informasi langsung tentang pariwisata Taiwan.

Bagi agensi travel Indonesia, pendirian Kantor Layanan Jakarta akan meningkatkan efisiensi komunikasi dan memperkuat pertukaran dan pengembangan industri pariwisata antara kedua tempat, terlepas dari apakah itu tentang rencana perjalanan tematik yang inovatif, fitur produk, atau informasi pariwisata Taiwan yang diperlukan untuk perjalanan. Oleh karena itu, selain basis pelanggan yang ada, hal ini juga akan memperkuat pengembangan keseluruhan pariwisata kelas menengah ke atas dan pasar perjalanan MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), dan akan membawa hubungan pertukaran antara industri pariwisata Taiwan dan Indonesia ke tonggak sejarah baru.

Menteri Chen Sheng-peng dari Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taipei di Indonesia mengatakan bahwa sejak Taiwan mempromosikan kebijakan baru ke arah selatan pada 2016, telah terjalin interaksi yang erat antara pemerintah Indonesia dan sektor swasta. Melalui pendalaman kerja sama dan pertukaran yang menyeluruh, hubungan bilateral antara Taiwan dan Indonesia pun terus berkembang di semua aspek. Kunjungan timbal balik tahunan antara Taiwan dan Indonesia mencapai angka 229.960 sebelum pandemi, dan kunjungan timbal balik akan mencapai angka 201,950 pada 2023. Diharapkan, melalui pendirian Kantor Layanan Pariwisata Taiwan dari Administrasi Pariwisata Taiwan di Jakarta, informasi pariwisata Taiwan akan secara aktif dipromosikan untuk menciptakan puncak baru dalam pertukaran pariwisata antara Taiwan-Indonesia.

Selain itu, karena Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan angka lebih dari 200 juta umat, pasar konsumen secara keseluruhan memiliki ukuran yang cukup besar. Diyakini bahwa di masa depan, kantor layanan tersebut dapat secara langsung memberikan informasi pariwisata yang lebih ramah muslim kepada warga Indonesia untuk meningkatkan kemampuan Taiwan dalam menarik wisatawan ke pasar pariwisata Muslim.

Direktur Dinas Pariwisata Taiwan di Jakarta, menunjukkan bahwa tim biro pariwisata sudah mulai secara aktif menata pasar Indonesia sejak masa karantina. Pada 2023, telah membentuk tim konseling proyek lokal dan secara aktif meminta agensi travel dan maskapai penerbangan besar untuk memahami kebutuhan pasar dan preferensi masyarakat Indonesia. Timnya akan membangun basis data audio-visual mengenai pariwisata Taiwan untuk mengoptimalkan publisitas dan menggunakan newsletter untuk menyebarluaskan informasi pariwisata tematik untuk memenuhi permintaan mengenai pariwisata Taiwan dari industri perjalanan lokal serta media penerbangan di Indonesia secara tepat waktu.

Setelah pendirian kantor layanan ini, pemasaran online dan kegiatan promosi offline akan dikerahkan untuk membantu operator Indonesia dalam memperluas kinerja pengiriman pelanggan mereka. Di masa depan, kantor layanan akan memanfaatkan lokasinya di pusat perbelanjaan terkenal untuk menyelenggarakan kegiatan promosi rutin dengan berbagai tema pariwisata Taiwan, yang secara langsung menargetkan segmen konsumen kelas menengah ke atas, dan secara aktif mengembangkan pasar Skema Kunjungan Individu (IVS) dalam rangka membantu mencapai target 12 juta pengunjung dari seluruh dunia ke Taiwan pada 2024.

Peresmian Kantor Layanan Pariwisata Taiwan dipimpin oleh Deputi Direktur Jenderal Administrasi Pariwisata Kementerian Perhubungan dan Komunikasi (MOTC), Chou Ting Chang. Hadir dalam kesempatan itu, tim Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taipei, China Airlines, Eva Airways, Singapore Airlines, dan agen perjalanan lokal ke Indonesia untuk bergabung dalam mengeksplorasi peluang bisnis pariwisata Taiwan 2024.

Pada hari peresmian tersebut juga diadakan kegiatan promosi Taiwan Day, dimeriahkan oleh Kadek Arini, seorang selebriti Instagram (selebgram) papan atas Indonesia, yang membagikan pengalaman pribadi dalam melakukan perjalanan ke Taiwan dengan tema “The New Mysteries of Taiwan Tourism in 2024” dan “Sajian Destinasi dan Festival Baru untuk Pariwisata di Taiwan”. Selain itu, Taiwan Tourism akan menyediakan makanan dan suvenir khas Taiwan bagi masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Pusat Layanan / service centre untuk menunjukkan pesona pariwisata Taiwan yang ramah wisatawan.

