BT Tower London akan Diubah Menjadi Destinasi Hotel Mewah

TEMPO.CO, Jakarta - BT Tower salah satu landmark legendaris di London, Inggris, akan diubah menjadi hotel mewah. Perubahan ini setelah menara komunikasi setinggi 581 kaki atau sekitar 177 meter itu di jual seharga 275 juta poundsterling.

Kini BT Tower diakuisisi oleh pemilik hotel sekaligus operator hotel MCR Perusahaan ini mengelola 150 lokasi termasuk Hotel TWA, pemenang penghargaan di bekas pusat penerbangan di bandara JFK New York dan Hotel Highline di Manhattan.

Untuk mempertimbangkan cara terbaik penataan ulang menara ini sebagai hotel, perusahaan juga telah mempekerjakan salah satu arsitek paling terkenal di London, Thomas Heatherwick. Dia pencipta London Routemaster baru dan obor Olimpiade 2012.

Direktur Properti di BT Group, Brent Matthews, mengatakan perjanjian dengan MCR ini akan memungkinkan BT Tower memiliki peran baru. "(Perjanjian) Ini menjaga struktur ikonik ini untuk generasi mendatang," katanya seperti dilansir BBC.

Tyler Morse, CEO dan pemilik MCR Hotels, mengaku bangga bisa melestarikan bangunan ikonik ini. Pihaknya juga berupaya menceritakan bangunan ini menjadi hotel ikonik agar bisa dinikmati generasi mendatang.

"Kami melihat banyak kesamaan antara TWA Hotel dan BT Tower. Keduanya merupakan karya arsitektur inovatif yang terkenal di dunia. Merupakan suatu kehormatan untuk mengadaptasi TWA Flight Center untuk penggunaan baru bagi generasi mendatang, karena ini akan menjadi Menara BT," katanya.

Perubahan fungsi BT Tower

BT Tower didirikan pada tahun 1965 sebagai pusat komunikasi bagi lembaga penyiaran televisi dan memfasilitasi transmis sinyal. Bangunan ini menjadi bangunan tertinggi di London. Sampai tahun 1980 diambil alih oleh NatWest Tower.

Menara yang dikenal sebagai Post Office ini dibuka oleh perdana menteri saat itu Harold Wilson. Tahun 1966 sebuah restoran dibuka di lantai 34. Restoran yang menawarkan pemandangan kota London itu disebut Top of the Tower. Restoran ini berputar setiap 23 menit dan menampung 100 ribu pengunjung di tahun pertama. Namun restoran tersebut ditutup pada tahun 1971 karena ledakan bom.

Menara ikonik ini telah ditampilkan dalam karya-karya seperti novel grafis V for Vendetta karya Alan Moore, serial BBC Doctor Who (1963), dan film penuh aksi The Bourne. Ultimatum (2007). Pada tahun 2003, menara ini dianugerahi status terdaftar Kelas II; Namun, bangunan ini juga menduduki peringkat kedua dalam survei bangunan paling tidak estetis di London pada tahun yang sama.

Sistem tampilan berbasis LED yang dikenal sebagai “pita informasi” dipasang di puncak menara pada tahun 2009. Sistem ini mengelilingi lantai 36 dan 37 dengan 529.750 lampu LED yang disusun dalam 177 strip vertikal. Layar tersebut merupakan yang terbesar dari jenisnya di dunia.

TRAVEL+LEISURE ASIA | EVENING STANDARD

