Pramugari Bagi 5 TIps Agar Kamar Hotel Tetap Aman

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pramugari membagikan tips untuk menambah keamanan kamar hotel. Tips ini tentu bermanfaat untuk para solo traveler, agar tetap merasa aman saat bepergian.

Pramugari dengan akun @flightattendantbaelee di TikTok membagikan lima tips keamanan kamar hotel. Dia menggunakan berbagai trik khusus untuk mencegah orang yang tidak diinginkan masuk ke kamar hotel.

Tips dengan barang di kamar

Tips pertama yang dibagikan jangan menggunakan tanda Do Not Disturbs yang digantung di gagang pintu kamar. "Sama sekali tidak," katanya dalam video yang diberi judul 5 Hotel Safety Tips All Travelers Should Live By.

Setelah itu, dia merekomendasikan untuk menutup lubang pengintip di pintu dengan tisu atau selotip. "Lubang pengintip ini harus ditutup, orang lain di luar bisa tidak bisa melihat ke dalam," katanya.

Pramugari Lea kemudian beralih ke bagian pintu. Dia mengatakan kunci tinggi di pintu harus selalu dalam keadaan terkunci. Lalu dia menambahkan dua gantungan baju yang disangkutkan di antara kunci dan pegangan pintu. Saat menguji cara ini dia menujukkan bahwa pintu tidak dapat dibuka dari luar maupun dari dalam.

Masih dengan gagang pintu, dia juga menyarankan untuk menggunakan handuk. Caranya hampir sama dengan gagang baju. Dia memasukkan handuk ke bagian kunci tinggi itu. Hal ini untuk menutup celah pintu saat terbuka.

Terakhir sebelum melakukan semua trik-trik itu dia mengingatkan untuk memeriksa apakah telepon di dalam kamar dapat berfungsi atau tidak.

Saling berbagi tips

Videonya itu disukai lebih dari 20 ribu pengguna TikTok. Salah satu pengikut berkomentar, "Saya bepergian setiap dua minggu sekali, dan saya pasti akan menggunakan ini... Terima kasih."

"Saya baru saja membeli kunci pintu pribadi tetapi gantungan dan handuk itu. Revolusioner," tambah yang lain.

"Yaaasss untuk semua tips ini. Saya sering bepergian sendirian dan saya melakukan semua ini," tambah yang lainnya.

Bahkan ada juga yang memberikan saran. Seperti salah satu pengguna yang merekomendasikan penggunaan label pintu untuk menutupi lubang intip dengan menempelkannya ke petunjuk pintu keluar darurat

"Dan jika Anda bepergian ke luar negeri, pastikan Anda memiliki nomor meja depan yang benar," tambah yang lain.

"Terima kasih. Saya juga memasang alat pembuat kebisingan seperti tempat sampah di dekat pintu," ujar yang lainnya.

DAILY EXPRESS UK

