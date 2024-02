Sejarah Arak-arakan Sipasan, Tradisi Perayaan Cap Go Meh yang Hanya Ada di Padang dan Taiwan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai alhir perayaan tahun baru Imlek, Cap Go Meh kerap dirayakan secara meriah. Tradisi Cap Go Meh paling meriah yang pernah dilakukan adalah Arak-arakan Sipasan di Padang. Pada tahun 2013, tradisi tersebut pernah memecahkan rekor dunia. Arak-arakan Sipasan sepanjang 243 meter yang pawai sejauh 1,9 meter dari Jembatan Siti Nurbaya hingga Hotel Axana ini berhasil meraih Guinness World Record.

Carim Valerio, penilai dari musium rekor dunia khusus datang dari London memberikan penghargaan rekor dunia Guinness kepada Feryanto Gani selaku Tuako atau Ketua Hok Tek Tong atau Himpunan Tjinta Teman (HTT) selaku penyelenggara.

Sipasan’ HTT Padang berhasil mengalahkan ‘Sipasan’ Kinmen County, Taiwan yang meraih Guinness World Records pada 14 Mei 2013. Arak-arakan Sipasan Taiwan yang membawa 223 anak ini memiliki panjang 168 meter, dipikul oleh 1.440 orang dan diarak selama 3 jam sejauh 1,68 km.

Dilansir dari buku Dunia Revolusi karya Bambang Purwanto, Arak-arakan Sipasan merupakan puncak perayaan Festival Cap Go Meh yang hanya dilakukan di Taiwan dan Padang. Arak-arakan ini pertama dilakukan sekira tahun 1863, saat organisasi HTT pertama berdiri di wilayah Padang.Organisasi itu merupakan organisasi kongsi kematian Tionghoa tertua di Kota Padang.

Selain HTT kemeriahan Cap Go Meh juga dilakukan oleh perkumpulan Heng Beng Tong dan Chung Hua Chung Hui. Sempat dilarang pada masa pendudukan Jepang, arak-arakan Sipasan saat Cap Go Meh kembali dilakukan secara meriah pada tahun 1948.

Saat itu, arak-arakan dilakukan untuk memberikan keceriaan kepada anak-anak di Padang. Arak-arakan Sipasan terdiri dari rangkaian tandu yang disusun dari balok kayu menyerupai binatang sepesan dan dipikul bersama-sama orang dewasa. Tandu ditunggangi oleh anak-anak yang menggunakan pakaian daerah atau kostum dewa-dewi.

Meskipun perayaan Cap Go Meh dimiliki suku Tionghoa, Arakan Sipasan justru menjadi lambang keberagamaan di Padang. Dalam tradisi itu seluruh elemen menampilkan ragam budaya nusantara. Adapun etnik tersebut seperti Minangkabau, Mentawai, Nias, Jawa, Batak, dan lainnya.

Lebih lanjut, arakan Sipasan tak lepas dari kedatangan suku Tionghoa di Sumatera Barat. Berdasarkan buku Orang Padang Tionghoa; Dima Bumi Dipijak Disinan Langik Dijunjuang karya Riniwaty Makmur, periodesasi kedatangan orang Tionghoa ke Padang atau Sumatera Barat, dapat dibagi 3 fase yakni, ketika pedagang Cina berlayar ke nusantara dalam konteks berniaga. Mereka masuk dari sisi timur Pulau Sumatera, Selat Malaka, dan lalu masuk ke pedalaman Minangkabau.

Migrasi kedua adalah, bersamaan dengan kedatangan bangsa Eropa yakni sekitar abad 16. Hal ini masih urusan niaga, dengan magnet Selat Malaka dan Pariaman yang menjadi pusat ekspor komoditi penting zaman itu yakni lada dan emas. Ketiga, migrasi zaman Hindia Belanda, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.

Perantauan orang Tionghoa yang bermuara pada diaspora, membawa serta budaya dan adat mereka. Salah satunya adalah tradisi Imlek dengan memanggungkan dan menjalankan Cap Go Meh.

Diberitakan sebelumnya, Cap Go Meh merupakan lafal Tio Ciu dan Hokkian yang artinya malam ke-15. Perayaan ini awalnya dirayakan sebagai hari penghormatan pada Dewa Thai-yi yang dianggap sebagai dewa tertinggi di langit oleh Dinasti Han. Dirayakan pada 15 bulan pertama di setiap tahun menurut penanggalan bulan.

Cap Go Meh juga dikenal sebagai upacara pawai menggotong joli toapekong untuk diarak keluar dari klenteng. Di Indonesia sendiri, Cap Go Meh dimulai pada abad ke-17, ketika ada migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Tujuan diadakannya tradisi ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berkah dan rejeki yang diberikan sepanjang tahun, sekaligus harapan agar musim berikutnya memperoleh yang lebih baik.

Arakan Sipasan diikuti 9 marga warga Padang keturunan Tionghoa. Arakan tersebut dimulai dari rumah perhimpunan marga masing-masing. Kemudian singgah di Kelenteng See Hin Kiong dan menuju Jalan Batang Arau dekat Jembatan Siti Nurbaya. Biasanya, perayaan ini melahap jalanan sepanjang 3,8 kilometer dengan rute melewati simpang Muara Lasak, Nipah, dan depan Masjid Al Hakim. Lebih lanjut, Festival Cap Go Meh merupakan satu-satunya agenda tradisi budaya Tionghoa yang masuk menjadi salah satu even Provinsi Sumbar.

KHUMAR MAHENDRA | FEBYANA SIAGIAN | FEBRIANTI

