Bandara Changi Ajak Fans Taylor Swift Menyanyi Bersama Sehari Sebelum Konser

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum The Eras Tour digelar di Singapura pada 2 Maret 2024, penggemar Taylor Swift dapat berkumpul di Bandara Changi Singapura sehari sebelumnya. Bandara terbesar Singapura itu akan menggelar acara sesi menyanyi bersama pada 1 Maret 2024.

Sesi dua jam yang diberi nama beJEWELed ini dianggap sebagai acara Swifties terbesar. Penggemar Taylor Swift dapat hadir dan saling mengenal satu sama lain sembari berlatih menyanyikan lagu-lagu hits seperti “Love Story”, “You Belong With Me” dan “Blank Space”.

Acara ini tidak dihadiri Swift, tetapi pnyanyi lokal Singapura dan penggemar berat Taylor Swift Joie Tan akan memimpin program ini bersama dengan band lokal 53A dan studio seni pertunjukan MADDspace. Jadi, penggemar bisa menikmati menyanyikan lagu-lagu dari era yang berbeda — Blank Space (2014), Love Story (2008), You Belong With Me (2008) dan Bejeweled (2022).

Dapat gelang persahabatan

Bukan hanya bernyanyi bersama, para peserta juga akan menerima gelang persahabatan edisi terbatas yang dibuat oleh Changi Airport Group (CAG), bersama dengan paket manik-manik tambahan untuk membuat gelang buatan sendiri.

Acara ini akan diadakan di Bandara Singapura, di Jewel’s Shiseido Forest Valley, mulai pukul 19.30 (waktu setempat) sampai selesai. Tidak ada biaya masuk, tapi peserta harus mendapatkan tiket masuk yang akan diberikan berdasarkan siapa yang mendaftar lebih dulu.

Penggemar Taylor Swift yang berminat dapat mendaftar di situs bandara paling lambat pada 18 Februari 2024 pukul 23:59 (waktu setempat). Pendaftar akan menerima email pada 19 Februari dengan link untuk mendaftar secara resmi untuk acara tersebut.

Acara ini diadakan untuk Swifties, sebutan unyuk menggemar Swift, yang berusia di atas tujuh tahun. Namun, mereka yang berusia di bawah 12 tahun harus didampingi oleh orang dewasa.

Tayor Swift konser enam kali

Swift akan menampilkan enam pertunjukan di Kota Singa sebagai bagian dari The Eras Tour di National Stadium. CAG telah mengumumkan sejumlah penawaran dan atraksi sebelum dan sesudah konser.

Tunjukkan tiket konser Taylor Swift di National Stadium di Jewel Concierge Counter di lantai pertama dan tukarkan voucher belanja dan atraksi Jewel.

