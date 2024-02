Mengulik Lokasi Syuting Potensial The White Lotus di Thailand

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial The White Lotus musim ketiga dikabarkan akan mengambil latar Thailand. Beberapa spot dan hotel mewah diduga menjadi lokasi syuting utama serial yang tayang di HBO itu.

Sejak awal tahun, Otoritas Pariwisata Thailand, bersama dengan HBO, terus menyoroti Bangkok, Koh Samui, dan Phuket, sebagai lokasi syuting utama. Apalagi musim ini melibatkan Lisa BLACKPINK, yang berasal dari Thailand, serta tiga aktor Thailand lainnya.

The White Lotus Season 1 difilmkan di Four Seasons Resort Maui, sementara Season 2 diambil di Istana San Domenico Four Seasons, Taormina, di Italia. Menurut laporan Bloomberg, tim produksi sudah melakukan pembicaraan dengan hampir selusin eksekutif hotel termasuk Four Seasons Resort Koh Samui dan Anantara Mai Khao Villas Phuket.

Meski belum ada pernyataan resmi, dari pencarian cepat di web menunjukkan bahwa kedua properti tersebut sudah dipesan penuh pada Februari dan April. Diperkirakan waktu syutingnya pada bulan-bulan tersebut.

Berikut ini lokasi syuting potensial The White Lotus Season 3 di Thailand

1. Sukhothai Bangkok

Penulis cerita Mike White, suka mendapatkan sedikit meta dalam karyanya. Lokasi ini menawarkan kolam teratai yang indah. Berjalan-jalan di sepanjang jalan kayu yang indah di luar restoran Celadon The Sukhothai Bangkok atau di dalam halaman tengah, ini menyajikan foto pembuka yang sempurna untuk memperkenalkan para pemeran baru.

2. Anantara Riverside Bangkok Resort

Karena kedatangan perahu sangat populer di The White Lotus, penonton dapat membayangkan para pemainnya menyeruput koktail di atas kapal Loy Pela setelah mereka naik di dermaga Anantara Riverside Bangkok Resort.

3. Four Seasons Resort Koh Samui

Four Seasons Resort Koh Samui dapat berfungsi sebagai latar belakang sisi bukit yang indah untuk semua drama yang terjadi. Dengan vila kolam renang yang luas, tempat makan di luar ruangan, dan kursi berjemur berwarna cerah untuk bersantai, bergosip, dan skema potensial.

4. Koh Phangan

The White Lotus tentu identik dengan adegan pesta. Tidak terlalu jauh dari Koh Samui, Koh Phangan bisa jadi pilihan untuk menyaksikan Pesta Bulan Purnama yang terkenal di dunia.

5. Anantara Phuket Mai Khao Phuket Villas

Menurut Bloomberg, Anantara Phuket Mai Khao Phuket Villas juga akan tampil di The White Lotus Season 3. Penonton tentu ingin melihat para karakter merangkul budaya lokal di sini, baik itu dengan kelas Muay Thai atau kunjungan ke spa. Ada rumor yang mengatakan bahwa Natasha Rothwell, yang berperan sebagai manajer spa Hawaii Belinda Lindsey di Musim 1, akan kembali tampil di musim ini.

6. Phang Nga Bay

Mengingat para tamu resor sering melakukan aktivitas olahraga air, Phang Nga Bay bisa menjadi lokasi syuting The White Lotus Season 3. Di season sebelumnya beberapa tamu mengunjungi lokasi syuting The Godfather di Fiumefreddo. Di Thailand, mereka dapat melakukan hal serupa dan mengunjungi ‘Pulau James Bond’, atau Koh Tapu, yang ditampilkan dalam film The Man with the Golden Gun tahun 1974.

7. Four Seasons Bangkok di Sungai Chao Phraya

Episode terakhir The White Lotus sering kali menampilkan adegan bandara, di mana karakternya menatap ke luar jendela, dan merenungkan tindakan mereka. Untuk efek yang sama seriusnya, penonton dapat membayangkan kembalinya mereka ke kota dari pulau-pulau ke Four Seasons Bangkok. Di mana para tamu dapat memandang ke luar jendela dari lantai ke langit-langit di Sungai Chao Phraya sekali lagi.

