Hari Valentine, Pangeran Harry dan Meghan Markle Liburan di Resor Ski Mewah di Kanada

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran Harry dan Meghan Markle sering kali menghabiskan momen Hari Valentine dengan berlibur bersama. Tempat favorit mereka adalah resor ski mewah di Kanada yang memiliki lebih dari 170 restoran bernama Whistler Blackcomb.

Pasangan itu terlihat di resor itu Rabu, 14 Februari 2024. Mereka bukan sekadar liburan romantis, tapi juga tengah bersiap untuk meluncurkan edisi pertama Invictus Games musim dingin 2025 dalam sebuah acara bertajuk One Year to Go. Mengenakan perlengkapan musim dingin untuk menghadapi suhu di bawah titik beku, pasangan ini berpegangan tangan dan berjalan menuju gunung bersalju untuk berbicara dengan para atlet ski dan pemandu mereka. Ini adalah penampilan publik pertama pasangan tersebut sejak berita diagnosis kanker Raja Charles dan operasi perut Kate Middleton.

Resor ski terbesar di Amerika Utara itu berjarak kurang dari dua jam berkendara dari Vancouver, Kanada. Baik Meghan maupun Harry memiliki hubungan khusus dengan wilayah tersebut karena keluarga Sussex menghabiskan liburan pertama mereka bersama Pangeran Archie di Pulau Vancouver sebelum mengundurkan diri sebagai pekerja kerajaan.

Pemilik resor bersalju ini adalah Vail Resorts, yang membeli Whistler Blackcomb seharga $1,39 miliar atau sekitar Rp 21,6 triliun pada 2016. Resor ski dan kota terdekat yang merupakan bagian dari resor ini memiliki lebih dari 170 restoran dengan beragam pengalaman bersantap mulai dari Italia, Prancis, Meksiko, dan lebih banyak lagi.

“Saat Anda berkemas untuk liburan Whistler Blackcomb, jangan lupa untuk membawa selera makan Anda," tulis pengelola Whistler Blackcomb di situs web mereka.

Salah satu tempat yang mungkin dikunjungi Harry dan Meghan adalah Umbrella Bar yang ikonik, terletak di puncak Gunung Whistler dan menyajikan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Bar ini digambarkan sebagai "rahasia terbaik" Whistler dan menawarkan sebotol anggur cabernet sauvignon seharga $64 atau sekitar Rp1 juta dan sebotol chardonnay seharga $82 atau sekitar Rp1,3 juta.

Namun, salah satu pengalaman bersantap paling eksklusif adalah Rimrock Cafe, sebuah restoran hidangan laut mewah yang terkenal menyajikan anggur global dan lokal. Beberapa hidangan mewah di menunya antara lain kaviar sebagai hidangan pembuka, dan steak iga sebagai hidangan utama. Ada juga pilihan salmon liar, bebek, ling cod, domba, atau millet mignon.

Ada juga Red Door Bistro, sebuah restoran Prancis yang dengan cepat menjadi salah satu restoran Whistler yang paling banyak dibicarakan dan menduduki peringkat No. 1 di Trip Advisor untuk restoran mewah. Red Door Bistro menawarkan daging rusa Selandia Baru, steak New York, dada bebek Quebec, dan babi hutan Alberta.

Restoran mewah ini mendapatkan banyak pujian secara online, seperti yang ditulis oleh seorang pengulas. “Steaknya luar biasa, dan saus ladanya adalah yang terbaik yang pernah saya cicipi di restoran.”

Untuk makan malam romantis Italia, Whistler juga memiliki Il Caminetto yang dijalankan oleh koki terkenal James Walt, yang digambarkan sebagai salah satu koki terkemuka di negara ini. Beberapa item mewah di menu adalah dedak panggang dan gurita, daging sapi muda Quebec, lobster, dan ravioli labu. Il Caminetto juga menawarkan beragam anggur dengan harga yang beragam.

Meghan Markle dan Pangeran Harry punya banyak pililhan untuk makan malam di Hari Valentine di resor musim dingin ini.

