Ibu Pacar Taylor Swift Disambut Meriah dalam Penerbangan ke Kansas

TEMPO.CO, Jakarta - Donna Kelce, ibu pacar Taylor Swift, Travis Kelce, mendapat sambut meriah saat menaiki penerbangan Southwest Airlines. Usai menonton putranya bertanding di Super Bowl, Las Vegas, dia pulang ke kampung halamannya.

Donna ingin mengikuti parade kemenangan Kansas City Chiefs, pada Rabu 14 Februari 2024. Di dalam pesawat dia disambut oleh awak kabin Southwest Airlines dengan meriah.

"Anda berada dalam penerbangan yang sangat istimewa. Kami membawa seorang VIP, orang tua yang sangat penting sore ini, Mama Kelce, ikut serta," kata seorang pramugrari dalam video yang diunggah di Instagram.

Tak lupa, pramugari itu juga memberikan selamat untuk Donna Kelce, karena putranya berhasil memenangkan pertandingan itu. “Selamat untuk dia dan keluarganya serta seluruh tim di Chiefs. Bagus sekali, bangga sekali,” katanya.

Pramugari itu juga mengutip lagu Beastie Boys (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!) tahun 1986. "Dan juga, ada satu hal yang ingin kukatakan. Rupanya, saya harus mengatakan, You’ve got to fight for your right..." yang dijawab, “To party,” oleh penumpang dan termasuk Donna.

Reaksi netizen Donna Kelce naik pesawat murah

Southwest membagikan momen itu di Instagram-nya. “Kami menerbangkan MVP (Most Valuable Parent) pulang dari The Big Game. Kami mencintaimu Mama Kelce!” bunyi keterangan unggahan itu.

Unggahan itu pun memicu beragam reaksi pengguna Instagram. Mereka di antaranya terkejut melihat Donna naik maskapai penerbangan murah. "Tidak bisakah putranya atau Taylor Swift membayar kelas satu atau mungkin jet pribadi???" tulis salah satu pengguna.

Namun pengguna lainnya memuji Donna atas sikapnya yang bersahaja. "Wanita ini tidak perlu terbang ke barat daya, tapi dia tetap melakukannya. Ratu yang membumi! Pantas saja putra-putranya begitu membumi," tulis pengguna lainnya.

Donna juga membagikan momen saat berfoto dengan pilot di kokpit pewawat. Dia berterima kasih kepada maskapai penerbangan itu karena telah mengantarkannya ke Kansas City. Di unggahan lainnya dia menunjukka seorang penggemar yang mengenakan T-shirt bertuliskan In My Travis Era. Tulisan itu mengacu pada hubungan Travis Kelce dengan Taylor Swift.

PEOPLE

