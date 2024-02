Vietnam Dapat Gelar Destinasi Warisan Terkemuka Dunia 2023, Apa Istimewanya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vietnam mendapat predikat World's Leading Heritage Destination 2023 atau Destinasi Warisan Terkemuka Dunia 2023 di World Travel Awards belum lama ini. Negara ini mengalahkan finalis lain seperti Armenia, Brasil, Mesir, Yunani, Jepang, dan Arab Saudi. Selain pemandangan alam pegunungan, hutan, dan pulau yang menakjubkan, warisan budaya Vietnam menarik banyak pengunjung yang berkontribusi besar terhadap daya tarik pariwisatanya.

Pengakuan yang diraih untuk keempat kalinya ini sejalan dengan pengalaman autentik yang ditemui wisatawan di Vietnam, di mana situs warisan budaya telah menjadi bagian integral dalam eksplorasi pengunjung internasional di negara tersebut.

Penghargaan ini semakin mengangkat posisi Vietnam di kancah pariwisata global, dengan menekankan keunikan budaya dan makna sejarahnya. Namun, mempertahankan gelar bergengsi ini memerlukan inovasi berkelanjutan dalam pengalaman pariwisata untuk memperpanjang masa tinggal tamu internasional.

Pada 2024, Vietnam menetapkan tujuan-tujuan ambisius untuk meningkatkan daya tariknya dan mentransformasikan pariwisata menjadi penggerak ekonomi terkemuka yang ramah lingkungan pada 2030.

Daya tarik Vietnam

Vietnam kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Dari Hanoi yang merupakan ibu kota peradaban ribuan tahun, Situs Warisan Alam Dunia Teluk Ha Long, Kompleks Lansekap Trang An, Situs Warisan Budaya Dunia Benteng Dinasti Ho, Kota Kuno Hoi An, My Son Sanctuary, sampai Kompleks Monumen Hue, Vietnam menawarkan beragam pengalaman untuk dijelajahi pengunjung. Kuil kuno, pasar yang ramai, dan sawah yang subur memberikan gambaran sekilas tentang masa lalu sekaligus menunjukkan ketahanan dan kehangatan masyarakatnya.

Masakan Vietnam terkenal di seluruh dunia, dengan cita rasa yang berani dan bahan-bahan segar yang memikat para pecinta kuliner. Wisatawan bisa menikmati semangkuk pho panas atau menikmati banh mi yang renyah di setiap sudutnya.

Selain itu, komitmen Vietnam terhadap pariwisata berkelanjutan terlihat jelas. Negara ini memiliki upaya melestarikan keajaiban alam dan warisan budaya sambil mempromosikan praktik perjalanan yang bertanggung jawab.

