Rekomendasi 8 Hotel Kapsul Murah Di Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - Bandung merupakan salah satu kota wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Pasalnya, baik Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung menawarkan banyak destinasi wisata menarik, tak terkecuali soal penginapan.

Hotel kapsul belakangan bermunculan di Bandung. Tren hotel kapsul dipelopori oleh Jepang ini diminati kalangan milenial, karena bentuknya yang unik mengesankan nuansa instagramable. Di Kota Kembang ini hotel kapsul bisa menjadi pilihan menginap, terlebih harganya yang terjangkau.

Berikut 8 hotel kapsul di Bandung yang bisa menjadi pilihan terbaik.

1. Bobobox Pods Paskal

Bobobox Pods Paskal beralamat di Jalan Pasir Kaliki Nomor 76A, Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung. Hotel ini menyediakan fitur canggih, di antaranya kunci pintar yang menggunakan teknologi kode QR. Ada pula B-pad yang memungkinkan tamu untuk mengatur suasana di dalam pods dengan sentuhan jari. Di sini terdapat 62 pod yang terdiri dari empat tipe berbeda, yakni Earth Single, Sky Single, Earth Double, dan Sky Double. Bobobox Pods Paskal mematok tarif sekitar Rp 170-243 ribu per malam.

2. Inap at Capsule Hotel

Penginapan yang berdekatan dengan gedung apartemen Grand Asia Afrika Residence ini menawarkan fasilitas yang lengkap. Ada jaringan Wifi, working space, AC, shower, kolam renang, hingga dapur bersama. Inap at Capsule Hotel berlokasi di Jl. Lengkong Kecil, Paledang, Kecamatan lengkong, Kota Bandung. Sewa per malamnya mulai dari Rp 200 ribuan.

3. Mypodroom

Mypodroom berada di dekat Alun-Alun Kota Bandung dan Warung Kopi Purnama, salah satu kedai kopi yang legendaris. Lokasi persisnya beralamat di Jalan Dalem Kaum Nomor 102, Cikawao, Lengkong, Bandung. Selain tempat tidur, Mypodroom juga menyediakan fasilitas free light breakfast, kopi atau teh gratis, dan wifi. Mypodroom memasang tarif mulai Rp 200 ribu per malam.

4. Bobobox Pods Alun-alun

Seperti namanya, hotel kapsul satu ini berada di sekitar pusat kota dan Alun-alun Bandung, tepatnya di Jalan Kepatihan No. 8 Balonggede, Kecamatan Regol. Tarif per malam di Bobobox Pods Alun-alun dipatok Rp 194-220 ribuan. Di sini, wisatawan bisa berkeliling di sekitar hotel tanpa perlu biaya transportasi lagi.

5. TEMMU Co-Living

TEMMU Co-Living berada di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 68A Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Bandung. Adapun biaya penginapan yang mengusung tema minimalis dan instagramable ini sekitar Rp 215 ribuan per malam. Tidak hanya harganya yang terjangkau, tetapi juga menyediakan fasilitas umum seperti restoran hingga area lounge bersama.

6. Tokyo Cubo

Tokyo Cubo disarankan bagi wisatawan yang menyukai tema Jejepangan. Hotel kapsul Bandung murah yang berada di Jalan Pendawa No. 2 Arjuna, Kecamatan Cicendo itu memasang tarif sewa sekitar Rp 164-197 ribuan per malam.

7. On The Go Capsule Hotel RedPartner

On The Go Capsule Hotel RedPartner berada di Jalan Soekarno-Hatta No. 320, Situsaeur, Bojongloa Kidul. Hotel kapsul yang didesain dengan konsep futuristik itu mematok harga mulai Rp 150 ribuan. Hotel ini berdekatan dengan berbagai tempat wisata, termasuk Museum Sri Baduga dan Lapangan Tegalega.

8. Shakti Capsule Bandung

Rekomendasi hotel kapsul Bandung Murah terakhir adalah Shakti Capsule Bandung. Penginapan yang berlokasi di Jalan Cihampelas No. 119 Cipaganti, Kecamatan Coblong itu menawarkan harga sewa kamar sekitar Rp 121 ribuan per malam.

KHUMAR MAHENDRA | BRAM SETIAWAN | ANDIKA DWI

