10 Restoran Ini Gelar Promo Pemilu, Ada Potongan Harga dan Menu Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Restoran dan outlet makanan merayakan pesta demokrasi dengan promo menarik, mulai potongan harga hingga menu gratis. Promo ini bisa dinikmati masyarakat yang melakukan pencoblosan pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Berikut beberapa restoran yang meramaikan pesta demokrasi 2024.

1. Holland Bakery

Jenama roti dan kue Holland Bakery memberikan diskon 20 persen untuk semua produk kepada konsumen yang berpartisipasi pada Pemilu 2024. Konsumen hanya cukup menunjukkan tinta pada jari tangan tanda telah mengikuti pencoblosan. Promo tersebut hanya berlaku pada 14 Februari.

2.Dunkin Donuts

Dunkin Donuts menawarkan promo membeli enam donat dengan harga Rp14.200. Untuk bisa menikmati promo tersebut, konsumen yang telah mencoblos harus membeli terlebih dulu enam donat classic. Promo tersebut berlaku hanya hari ini.

3. Hoka Hoka Bento

Gerai makanan cepat saji Jepang Hoka Hoka Bento juga menawarkan promo bagi konsumen yang telah mencoblos. Hoka Hoka Bento memberikan promo gratis Takoyaki pada setiap pembelian Ramen HokBen besar varian apa saja. Namun promo tersebut hanya berlaku bagi konsumen yang makan di tempat dan hanya hari ini.

4. Mie Gacoan

Gerai makanan Mie Gacoan juga membagikan promo bagi konsumen yang telah mencoblos. Cukup menunjukkan tinta ungu pada jari tangan, konsumen bisa mendapatkan satu porsi mie gratis. Mie Gacoan menyediakan 250 porsi mie gratis untuk promo yang hanya berlaku satu hari tersebut.

5. Domino Pizza

Selanjutnya, Domino Pizza memberikan promo Pemilu berupa gratis tiga Pizza Mania bagi konsumen yang telah mencoblos. Promo tersebut berlaku bagi konsumen yang terlebih dahulu membeli Medium Cheeseburst Pizza seharga Rp98 ribu.

6. A&W

Restoran cepat saji A&W menyediakan promo gratis satu cone es krim pada hari pencoblosan ini. Konsumen cukup menunjukkan tinta ungu pada jari tangan dan membeli paket gratis atau paket kentang untuk bisa memperoleh satu cone es krim.

7. Sate Khas Senayan

Restoran Sate Khas Senayan yang memberikan gratis satu gelas es merah putih bagi konsumen yang telah mencoblos. Promo ini berlaku bagi konsumen yang melakukan transaksi makan di tempat pada 14 Februari.

8. McDonald's

Pesta demokrasi dimeriahkan McDonald's dengan promo harga spesial Rp14.545 untuk menu Ayam MdD dan Blueberry Cheesecake Pie yang harga normalnya Rp30.909. Pelanggan cukup menunjukkan jari bukti partisipasi Pemilu. Promo berlaku untuk dine in, take away, dan drive thru, tidak berlaku untuk pesan antar.

9. Pizza Hut

Pizza Hut mengadakan promo gratis Gralicheese Bread untuk setiap transaksi dine in pada 14 Februari. Selain itu, pada 14-16 Februari ada promo Buy 1 Get 1 setiap pembelian pizza heart. Promo ini berlaku selama persediaan masih ada, tidak berlaku di bandara Jakarta dan Bali.

10. D'Cost

Penggemar hidangan laut bisa menikmati promo D'Cost untuk 14 Februari. Tunjukkan tinta di jari setelah nyobllos pada Pemilu 2024 untuk mendapatkannya. Promo ini berupa diskon 50 persen tanpa minimum pembelian.

ANTARA | INSTAGRAM

