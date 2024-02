Tahun Baru Imlek Istana Singapura Dibuka untuk Umum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun Baru Imlek dirayakan dengan meriah di Singapura. Wisatawan yang berkunjung ke Singapura juga bisa menikmati perayaan di sana. Salah satunya, Istana, yang akan dibukan untuk umum pada 12 Februari 2024.

Istana menggelar open house mulai pukul 08.30 hingga 18.00 waktu Singapura, seperti dikutip dari laman Strait Times. Termasuk Istana Heritage Gallery, yang terletak di Istana Park, di seberang gerbang utama Istana. Kawasan Istana dapat dimasuki dari gerbang utama di Orchard Road.

Pertunjukan dan aktivitas di dalam Istana

Pengunjung dapat menantikan pertunjukan, aktivitas, serta tur di gedung dan pekarangan utama Istana. Kegiatan lainnya termasuk membuat kaligrafi Tiongkok dan pembuatan lilin.

Ada juga pertunjukan musik dan tarian multikultural yang dibawakan oleh para pemain dari Lasalle College of the Arts, University of the Arts Singapore, Nanyang Academy of Fine Arts, Sheng Hong Arts Institute, Singapore Chinese Dance Theatre, Taman Jurong Community Club Juboon Dragon dan Lion Dance Troupe , Rombongan Seni Tampines, TheDanceTribeSG dan Sekolah Menengah Yuan Ching.

Selain itu, jika ingin melihat ruang-ruang acara secara terpilih serta melihat hadiah negara yang dipersembahkan kepada para pemimpin Singapura, pengunjung juga dapat mengikuti tur berpemandu ke gedung utama Istana. Kalau tertarik dengan flora dan fauna Istana dapat mengikuti tur berpemandu oleh relawan Dewan Taman Nasional.

Tak hanya atraksi pertunjukan, pengunjung bisa mendapatkan merchandise suvenir istana edisi terbatas, dan suvenis Presiden'ts Challenge. Ada juga booth merchandise dari lembaga bakti sosial Touch Community Services and Minds, serta kedai makanan dan truk makanan

Biaya masuk Istana

Masuk ke kawasan Istana gratis bagi warga Singapura dan penduduk tetap. Semua pengunjung lainnya harus membayar biaya masuk sebesar 20 dollar Singapura per orang dewasa. Sedangkan anak berusia 4 hingga 12 tahun membayar 10 dollar Singapura.

Pengunjung yang ingin mengikuti tur berpemandu itu harus merogoh kocek hingga 4 dollar Singapura, untuk warga Singapura dan penduduk tetap. Sedangkan untuk pengunjung lainnya harus membayar hingga 20 dollar Singapura tergantung usianya. Semua pembayaran tanpa uang tunai.

Semua hasil dari biaya masuk ke halaman Istana, tur, dan stan merchandise President’s Challenge akan disumbangkan ke badan amal yang didukung oleh President’s Challenge.

