Maskapai Ini Melayani Penerbangan Rute Rahasia, Penumpangnya Bukan Orang Sembarangan

TEMPO.CO, Jakarta - KLM, Qantas, Singapore Airlines, bukan nama yang asing bagi pelancong internasional. Tapi ada satu masakapai penerbangan yang jarang terdengar, bahkan mungkin belum pernah. Maskapai ini dikenal sebagai salah satu maskapai paling tertutup di dunia.

Maskapai ini hanya dikenal sebagai "Janet Airlines", yang dikabarkan merupakan singkatan dari Joint Air Network for Employee Transportation. Nama itu juga punya kepanjangan plesetan, Just Another Non-Existent Terminal. Ini karena maskapai ini hanya melayani penerbangan rahasia ke bandara yang tak terdeteksi radar.

Maskapai ini umumnya digunakan oleh pegawai pemerintah atau penumpang militer. Pilot dan awak kabin juga bukan orang sembarangan, mereka harus memiliki "izin keamanan rahasia dari pemerintah".

Sayangnya penumpang umum tidak diperbolehkan masuk ke dalam pesawat, dan tidak seorang pun di dalam pesawat diperbolehkan mengungkapkan tujuan mereka atau apa pekerjaan mereka.

Meskipun destinasinya dirahasiakan, rute pesawat dikenal untuk melakukan perjalanan antara Las Vegas dan Area 51 di Nevada, dengan salah satu jalur bandara terpanjang di dunia, berukuran 12.000 kaki.

Pangkalan rahasia tersebut dikabarkan menjadi rumah bagi "pesawat luar angkasa yang jatuh" serta makhluk asing. Angkatan Udara AS mengakuisisi Area 51 pada 1955, meskipun baru diakui oleh CIA pada 2013, menyusul permintaan informasi pada 2005.

Tapi jangan berharap melihat penerbangan di papan di bandara. Penerbangan beroperasi dari terminal rahasia Gold Coast di Bandara Internasional Harry Reid, dijaga oleh tentara bersenjata.

Penumpang mungkin dapat melacak penerbangan saat mereka lepas landas, meskipun mereka tidak terdeteksi radar sebelum mendarat. Gambar menunjukkan pesawat Boeing 737 tanpa tanda berwarna putih dengan garis merah di tengahnya.

Seseorang menulis di Reddit mencatat, dia dulu tinggal di Henderson dan menyaksikan pesawat itu terbang sepanjang waktu.

“Mereka hampir selalu mendarat di 01L-19R terlepas dari kondisi angin untuk segera naik taksi ke terminal mereka, yang terpisah dari terminal utama. Hal yang paling saya sukai dari mereka adalah ketika mereka berangkat, mereka membelok sekitar 30° pada ketinggian 500-1.000 kaki di atas tanah. Kelihatannya benar-benar gila setiap saat," tulis dia.

Pelacak penerbangan menunjukkan jet-jet tersebut melakukan perjalanan sebagian dari perjalanan ke sana, namun mereka mematikan transpondernya sekitar 12 mil sebelum mencapai tujuan akhir, menurut jurnalis Matt Lillywhite.

Awal tahun ini, seorang pengintai pesawat merekam video Janet Boeing 737 yang kembali ke bandara Las Vegas tak lama setelah lepas landas, menyusul kerusakan yang tidak dijelaskan secara spesifik.

Mereka juga terbang ke Tonopah Test Range, yang merupakan rumah bagi sejumlah pesawat siluman dan drone. Rute lainnya termasuk dari Las Vegas ke Stasiun Senjata Udara Angkatan Laut China Lake, Instalasi Uji Penerbangan Produksi Angkatan Udara AS, dan Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson.

Angkatan Udara AS kini sedang mencari kontraktor baru untuk mengoperasikan pesawat mereka. Armada saat ini memiliki enam Boeing 737-66N, yang digunakan untuk beroperasi untuk Air China, serta lima turboprop Beechcraft bermesin ganda.

Pada 2018 lalu, maskapai penerbangan ini merekrut pilot baru. Lowongan kerja tersebut memerlukan pilot 3.000 jam yang memiliki "izin rahasia" untuk mengambil peran tersebut.

