3 Kota Tujuan Wisata Kuliner Terbaik 2023 Menurut World of Mouth

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi panduan restoran World of Mouth merilis 10 destinasi kuliner teratas tahun ini dalam 2023 Global Culinary Report. Tiga destinasi teratas dari daftar tersebut antara lain Kopenhagen, London, dan New York.

Kopenhagen meraih peringkat tertinggi sebagai tujuan kuliner terbaik tahun ini menurut laporan terbaru World of Mouth. Laporan yang sama mencatat bahwa kota di Denmark ini telah menjadi “ibukota restoran di kawasan Nordik” dalam 15 tahun terakhir, berkat pengaruh Noma. Saat ini, Korean-Danish Koan, restoran fine dining Alchemist, surga pastry Juno The Bakery, and restoran bercita rasa Kanton Goldfinch, membantu meningkatkan citra kota ini.

“Kopenhagen terus berkembang, kini memasuki fase ketiga setelah gerakan New Nordic,” tulis seorang pakar World of Mouth dalam kuesioner. “Banyak keturunan dari restoran ternama yang membuka restoran kecil mereka sendiri, seringkali dengan cerita pribadi atau dipengaruhi oleh masakan etnis.”

Tempat kedua ditempati oleh London, yang oleh World of Mouth disebut sebagai salah satu kota penghasil cita rasa terhebat di dunia dan tempat perpaduan dan benteng tradis. Di sini, wisatawan dapat menemukan restoran-restoran tradisional dan koki-koki muda inovatif yang bereksperimen dengan teknik-teknik baru. Di antara tempat-tempat teratasnya adalah Basque-Wlesh Mountain Beak Street, British St. John, KOL Meksiko, dan West African Ikoyi

Tempat ketiga adalah Kota New York, satu-satunya kota di Amerika yang termasuk dalam daftar. “Penuh, kompetitif, dan menantang, New York terus menjadi garda depan budaya restoran,” kata laporan itu. “Restoran dengan spektrum penuh, mulai dari santapan quenelle dan kaviar hingga biryani dan bureks, sambusa Etiopia, dan bap Korea, melayani selera masyarakat New York yang terus berkembang dan selalu gelisah.”

Daftar 10 teratas restoran terbaik di kota ini termasuk bistro Estela, Llama San Peru-Jepang, Restoran Thailand ala Asia, dan Atomix Korea, serta makanan pokok kota Katz’s Delicatessen dan Balthazar.

Destinasi kuliner lainnya tersebar di seluruh dunia, termasuk Tokyo, Bangkok, Paris, Barcelona, Dubai, Berlin, dan Stocklin.

Selain kota kuliner terbaik, World of Mouth juga menganugerahkan Table Bruno Verjus di Paris sebagai Restaurant of the Year, Mountain Beak Street di London sebagai Newcomer of the Year, open fire sebagai tren kuliner serta Lima, Peru, sebagai Bubbling Under Destination.

“Sejak awal, misi kami adalah membuat perubahan positif dalam lanskap statis panduan restoran, dan memberikan visibilitas yang layak bagi restoran dan restoran-restoran besar,” kata salah satu pendiri dalam laporan tersebut. “ Menyongsong tahun depan, kami bersemangat untuk melanjutkan perjalanan ini dan berbagi pengalaman makan yang luar biasa bersama.”

World of Mouth merupakan platform independen kuliner berdasarkan rekomendasi pribadi dari para ahli tepercaya. Platform ini didirikan oleh pengusaha Finlandia Saku Tuominen dan penulis makanan Kenneth Nars di tengah membanjirnya ulasan online yang membingungkan.

Aplikasi panduan restoran ini kini memiliki lebih dari 13.200 rekomendasi yang mencakup 2.200 destinasi dari 600 pakar kuliner dan 90.000 anggota yang dipilih dengan cermat.

TRAVEL AND LEISURE | WORLD OF MOUTH

