Mengajak Travelers Lebih Paham Conscious Travel

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak hal yang bisa didapatkan dari traveling. Tak hanya mengeksplorasi sebuah destinasi tapi juga memahami tindakan yang berdampak pada lingkungan sekitar. Hal ini yang dikenal dengan istilah concious travel.

Istilah concious travel merujuk pada perjalanan yang penuh kesadaran sehingga dapat memberikan dampak positif pada lingkungan dan komunitas lokal. Presiden Director Bags City, Dimax Triadi mengatakan salah satu cara menerapkan concious travel adalah dengan memahami budaya dan lingkungan tempat tujuan traveling.

"Mulai dari hal-hal terkecil, cukup aware dengan budaya lokal tempat yang dikunjungi, atau bisa juga menggunakan tas lipat pengganti kantong plastik, packing cube untuk baju kotor," katanya, di Jakarta, Selasa 28 November 2023.

Untuk meningkatkan kesadaran para travelers saat menjelajahi destinasi baru, Bags City melalui BC Travelers Going Places and Beyond mengajak travelers mulai pengalaman berwisata yang lebih sadar lingkungan.

Berkolaborasi dengan Liko Sukhoy, menghadirkan alur perjalanan mulai dari Wanderlust Register, untuk merasakan sensasi bandara yang ramai lengkap dengan area conveyor belt buatan. Di sini travelers bersiap melucur ke petuangan baru.

Setelah itu area Metropolis Light, travelers disambut dengan gemerlapnya lampu kota yang selalu hidup. Berikutnya, di Camp Utopia travelers akan dibawa menikmati keasrian alam dan rimbunnya pepohonan

Sementara itu, lewat instalasi seni dari Before Monday mendokumentasikan dan berbagi pengalaman dari perjalanan akhir pekan. Dengan mengungkapkan cerita-cerita lokal, keindahan alam, dan pengalaman unik dapat memperluas pengetahuan dan menginspirasi travelers lainnya.

Dimax berharap BC Travelers Going Places and Beyond semakin meningkatkan prinsip conscious travel. Di antara travelers sebenarnya sudah melakukan prinsip itu sedikit demi sedikit. "Bisa di full-in lagi, karena pada akhirnya mereka menikmati dan dampaknya panjang," katanya.

Untuk merasakan pengalaman perjalanan berkesadaran, BC Travelers Going Places and Beyond hadir di di Pondok Indah Mall 3, Jakarta. Selain produk yang mendukung conscious travel, kolaborator lainnya terpilih mewakili empat aspek penting perjalanan, yaitu musik, literasi, kuliner, dan olahraga.

