Mengenal Sup Miju-Miju Kuliner Warga Gaza Palestina, Bagaimana Cara Membuatnya?

TEMPO.CO, Jakarta -Saat ini, warga Gaza di Palestina hidup berdampingan dengan serangan udara dan reruntuhan puing-puing. Meskipun kehidupan di Gaza masih penuh gejolak dan rasa tidak tenang akan serangan mendadak Israel, tetapi para relawan tetap memasak sup lentil. Hidangan ini dimasak untuk menghangatkan orang-orang yang basah kuyup karena hujan.

Di Khan Yunes, sekelompok sukarelawan bersatu untuk memasak dengan panci besar hidangan sup lentil untuk para penghuni tenda. Pria, wanita, dan anak-anak berbaris dengan mangkuk kosong dan wadah makanan plastik menunggu giliran mendapatkan bagian. Mereka menunggu bagian mendapatkan sup harum yang mendidih dalam tiga pot logam besar, seperti dikutip Reuters.

"Sup lentil dulunya adalah hidangan biasa yang tidak dipedulikan siapa pun, tetapi bagi kami, sekarang lebih baik daripada daging domba. Kami bersyukur bahwa sup lentil sekarang tersedia untuk kami berkat para sukarelawan ini," kata Mounira al-Masry pada 21 November 2023.

Menurut salah satu sukarelawan sekaligus penghuni tenda, Hussein Abu Ramadan mengungkapkan bahwa sup lentil adalah hidangan tradisional untuk orang Palestina. Saat hujan, tidak ada pengungsi yang aman berada di dalam tenda. Hujan dan dingin telah menyatu dan menyelimuti semua orang, terutama anak-anak. Atas dasar itu, para sukarelawan berpikir untuk menyajikan sup lentil sebagai hidangan musim dingin yang dapat menghangatkan orang.

Mengacu ethnicspoon, sup yang memiliki nama lain sup miju-miju ini diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Sup ini menjadi salah satu makanan pertama yang dibudidayakan hampir 8.000 tahun lalu. Lentil yang namanya juga tercantum dalam Alkitab pernah digunakan orang Yahudi untuk membuat roti selama pengasingan di Babel. Saat ini, produsen lentil terkemuka ada di India, Suriah, Cina, dan Turki.

Sup lentil ternyata juga memiliki manfaat kesehatan. Satu cangkir sup dapat memiliki 18 gram protein dan 16 gram serat makanan. Selain itu, sup miju-miju ini juga kaya akan vitamin B, kalium, kalsium, dan seng. Selain kaya akan manfaat kesehatan, sup ini terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Biasanya, sup ini terbuat dari lentil hijau kering atau lentil merah, minyak zaitun, bawang merah, seledri, wortel, bawang putih, kaldu sayuran, jintan, garam, allspice, dan jus lemon segar. Sup biasanya dicampur setelah lentil lunak untuk mendapatkan tekstur yang halus.

Adapun, cara membuat sup miju-miju atau sup lentil yang menjadi kuliner Palestina di Gaza sebagai berikut, yaitu:

Kumpulkan semua bahan yang tercantum di atas, lalu potong dan cincang, Panaskan minyak zaitun di dalam panci dan tambahkan bawang, wortel, seledri, serta bawang putih. Lalu, tumis sampai bawang bombay harum, Kemudian, tambahkan empat cangkir kaldu sayuran, Tambahkan lentil dan didihkan, lalu masak sampai sayuran lunak, Tunggu sampai lentil mengembang dan wortel lunak, Tambahkan jintan, garam, dan allspice , Setelah itu, kecilkan api menjadi rendah dan biarkan mendidih selama 30-40 menit, Gunakan blender untuk memecah bahan padat menjadi halus, Tambahkan sisa kaldu sayuran dan didihkan selama 15 menit lagi, dan Tambahkan jus lemon dan siap disajikan.

