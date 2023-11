Menyusuri Santa Claus Kota dengan Atraksi Bertema Natal Sepanjang Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jika ingin merasakan suasana Natal tanpa harus menunggu bulan Desember, kota Santa Claus di Indiana, Amerika Serikat bisa menjadi pilihan destinasi berikutnya. Kota ini menawarkan berbagai atraksi bertema Natal untuk dinikmati bahkan di musim panas.

Santa Claus Indiana merupakan kota kecil. Awalnya dikenal dengan Sante Fee. Namun nama itu ditolak karena sudah ada kota bernama Santa Fe di utara Indiana. Nama Santa Claus muncul saat penduduk kota berkumpul di gereja ketika malam Natal untuk mendiskusikan nama baru untuk kota mereka.

Tiba-tiba hembusan angin membuat suara lonceng kereta luncur terdengar di dalam. Anak-anak berlari dan berteria, "Santa Claus! Santa Claus!" Mereka sepakat menamai kota itu dengan Santa Claus. Nama tersebut pun diterima oleh Departemen Kantor Pos Amerika Serikat.

Kota kecil ini juga menjadi rumah kantor pos Sinterklas yang menerima ribuan surat setiap tahunnya. Kantor Pos Santa Claus, Indiana, didirikan pada tanggal 21 Mei 1856. Di tahun 1914, James Martin, kepala kantor pos ke-14, mulai mengirimkan surat balasan untuk anak-anak yang mengirim ucapan selamat Natal. Setelah ditampilkan di Robert Ripley dari Believe It or Not, surat-surat itu terus berdatangan dalam jumlah besar.

Objek wisata Santa Claus

Objek wisata pertama yang didirikan adalah, Santa's Candy Castle, yang diresmikan pada tahun 1935. Kastil ini disponsori oleh Curtiss Candy Company, penemu permen batangan Baby Ruth dan Butterfinger.

Pengusaha Carl Barrett membangun Patung Santa Claus setinggi 22 kaki dan Santa Claus Park, yang sekarang menjadi lokasi Santa Claus Museum & Village. Santa Claus Land dibuka pada tanggal 3 Agustus 1946, menjadi taman hiburan bertema pertama di dunia.

Saat itu belum ada roller coaster, melainkan miniatur sirkus, Rumah Boneka, restoran, dan tentu saja, Sinterklas! Pada tahun 1984, Santa Claus Land menjadi Holiday World dengan tambahan tema seperti Halloween dan Fourt of July. Dan pada tahun 1993, waterpark tersebut dibuka. Saat ini, Holiday World & Splashin' Safari buka dari Mei hingga Oktober dan menyambut pengunjung dari dekat dan jauh.

Hingga saat ini, Santa Claus, Indiana, adalah rumah bagi banyak bisnis bertema Natal. Dari Santa Claus Christmas Store, Evergreen Boutique & Christmas Shop, Santa Claus Museum & Village, Santa’s Candy Castle, dan masih banyak lagi! Banyak orang berduyun-duyun ke kawasan ini untuk Santa Claus Christmas Celebration yang berlangsung pada tiga akhir pekan pertama bulan Desember.

Selain atraksi bertema Natal, wisatawan dapat mengunjungi Lincoln State Park yang memiliki pemandangan menakjubkan. Wisatawan juga dapat mengunjungi Lincoln Boyhood National Memorial, tempat tinggal Abraham Lincoln dan keluarganya selama 14 tahun semasa kecilnya.

Akomodasi di kota ini termasuk hotel bertema kitsch, pondok, tempat perkemahan dan kabin hingga persewaan rumah. Sementara untuk restoran, wisatawan dapat menikmati makan malam Thanksgiving sepanjang musim di restoran bertema liburan yang terletak di dalam Holiday World.

Dengan banyak aktivitas luar ruangan termasuk taman negara bagian dan Holiday World, musim panas adalah waktu yang ideal untuk berkunjung. Pengunjung musim panas juga dapat memanfaatkan acara musiman, seperti menonton film di teater drive-in, pameran luar ruangan, dan kembang api khusus.

