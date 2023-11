Arab Saudi Bikin Roller Coaster Tertinggi dan Tercepat di Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Arab Saudi telah meluncurkan megaproyek terbarunya yang akan memecahkan rekor, rollercoaster tercepat dan tertinggi di dunia yang menjanjikan kecepatan 156 mil atau sekitar 251 kilometer per jam dan ketinggian 640 kaki atau 195 meter. Proyek ini dipresentasikan minggu ini oleh Intamin pada International Association of Amusement Parks and Attractions Expo.

Roller coaster Falcon's Flight akan dibangun di Six Flags Qiddiya, sebuah pusat hiburan yang sedang dikembangkan di dekat Riyadh sebagai bagian dari tujuan Visi 2030 negara yang ambisius. Taman hiburan itu ditaregtkan buka tahun depan.

Sebuah video menunjukkan proyeksi atraksi yang berputar dan berbelok sepanjang 13.000 kaki atau hampir 4 kilometer, pada satu titik meluncur dari sisi tebing. Panjang trek rollercoster ini mengalahkan pemegang rekor dunia saat ini, Steel Dragon 2000 di Nagashima Spa Land, Jepang.

Roller coaster ini piperkirakan akan mengalahkan pemegang rekor tinggi badan saat ini, Kingda Ka yang tingginya 456 kaki atau 139 meter di Six Flags Great Adventure di Jackson, New Jersey, Amerika Serikat.

Memecahkan rekor

Roller coaster ini juga akan lebih kencang dari yang tercepat yang saat ini rekornya dipegang Formula Rossa di Ferrari World Abu Dhabi, yang mencapai kecepatan 149 mph atau 239 kilometer per jam dan mengharuskan pengendaranya memakai kacamata.

Chief Executive Officer Qiddiya, Philippe Gas, mengatakan bahwa penggemar roller coaster di seluruh dunia telah menantikan wahana ini sejak diumumkan.

"Sekarang kami sedang dalam tahap desain dengan para ahli di Intamin dan tim teknik di Six Flags, kegembiraan mulai terbentuk! Falcon's Flight akan mendominasi cakrawala di Qiddiya yang mengelilingi tujuan kita, langsung dari taman hiburan, menaiki sisi tebin g, dan menuruni permukaan tebing – penurunan terbesar dari semua perjalanan di dunia; itu bukan untuk mereka yang penakut," kata dia.

Six Flags Qiddiya disebut-sebut sebagai taman hiburan yang akan memecahkan semua rekor hiburan keluarga, tersebar di enam lahan bertema dengan berbagai wahana dan atraksi yang memecahkan rekor termasuk Falcon's Flight yang menantang gravitasi.

Six Flags Qiddiya yang berada di pintu Riyadh ini dikembangkan oleh Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi.

"Tujuan kami, sejalan dengan Visi 2030, adalah untuk memastikan bahwa Arab Saudi terdaftar di antara tujuan wisata utama dunia dan kami bangga dengan perhatian media lokal, regional dan internasional yang terus menarik proyek kami," demikian keterangan situs web yang mengiklankan rencana pengembangan tersebut membaca.

Megaproyek mengubah perekonomian negara

Arab Saudi, yang merupakan salah satu negara pengelola dana kekayaan terbesar di dunia, sedang merencanakan sejumlah megaproyek yang bertujuan untuk mengubah perekonomian negaranya.

Rencana kota pintar Neom di barat laut Arab Saudi diumumkan oleh Putra Mahkota pada bulan Oktober 2017, juga sebagai bagian dari Visi Saudi 2030 untuk mengurangi ketergantungan pada minyak, mendiversifikasi perekonomian dan membangun sektor pelayanan publik.

Proyek ambisius ini akan didukung secara eksklusif oleh tenaga angin dan surya dan diperkirakan menelan biaya $500 miliar atau sekitar Rp7.712 triliun. Tahap pertama kota pintar Arab Saudi ini ditargetkan selesai 2025.

