Rute ke Pameran One Piece Asia Tour di Mall Of Indonesia Kelapa Gading

TEMPO.CO, Jakarta - Kemana akhir pekan ini? Bagi penggemar animasi One Piece, One Piece Asia Tour bisa menjadi pilihan. Pameran ini digelar pada 8 November 2023 hingga 7 Januari 2024 di lantai 2 Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pameran ini akan membawa penggemar ke dalam dunia One Piece. Pengunjung dapat melihat sejumlah karakter dari anime One Piece. Selain itu, ada juga rute Petualangan Bajak Laut Luffy & Topi Jerami. Setiap rute akan memiliki zona yang memiliki tema tersendiri, seperti Alabasta, Skypiea, Marine Ford, Dressrosa, Land of Wano dan lainnya.

Dalam pameran ini, akan beberapa zona yang menjadi highlight, di antaranya 21 Iconic Zones, Exclusive Frp Sculptures, AR & Immersive Experience, dan One Piece Carnival.

Harga tiketnya mulai dari Rp 155.000 per orang - Rp 1.000.000 per 5 orang. Tiketnya akan terbagi menjadi beberapa sesi. Weekday tickets terbagi 3 sesi yaitu Early Noon Session (pukul 12.00 - 15.00), Late Noon Session (pukul 15.00 - 18.00), dan Night Session (18.00 - 22.00). Sedangkan weekend tickets, dan terbagi pada 3 jam sesi yaitu; Morning Session (pukul 10.00 - 13.00), Noon Session (pukul 13.00 - 15.00), dan Night Session (pukul 17.00 - 22.00).

Rute ke Mall Of Indonesia

Ada beberap rute menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi untuk menuju Mall of Indonesia Kelapa Gading. Berikut beberap rutenya.

1. Menggunakan KRL

Jika ingin naik kereta rel listrik atau KRL, cari jurusan Kampung Bandan. Dari arah Bekasi atau Cikarang, KRL akan langsung menuju Kampung Bandan tanpa perlu transit di Manggarai. Tapi bagi pengunjung dari arah Bogor, bisa naik kereta arah Jakarta Kota selanjutnya transit ke arah tujuan akhir stasiun Tanjung Priok. Bisa juga turun di Manggarai lalu transit ke arah Kampung Bandan.

Dari Stasiun Kampung Bandan, lanjutkan perjalanan dengan Transjakarta rute no. 10 yang melayani Tanjung Priok - PGC, atau dari Stasiun Kota naik rute nomor 12 Pluit - Tanjung Priok dan turun di halte Sunter Kelapa Gading atau Sunter Boulevard Barat. Dan setelah turun terdapat 2 opsi, bisa dengan jalan kaki sejauh 500 meter, atau bisa naik ojek.

2. Menggunakan Transjakarta

Bagi yang ingin naik Transjakarta dari arah Jakarta Timur atau Tanjung Priok, bisa menaiki rute nomor 10 yang melayani PGC - Tanjung Priok. Setelah itu, turun di halte Sunter Kelapa Gading atau Sunter Boulevard Barat. Setelah itu, bisa dapat berjalan kaki sejauh 500 meter atau menaiki ojek.

Rute kedua, jika dari arah Pluit atau Tanjung Priok, bisa menaiki bus dengan rute 12 yaitu Pluit - Tanjung Priok dan turun di halte Sunter Kelapa Gading atau Sunter Boulevard Barat, setelahnya harus berjalan kaki sejauh 500 meter atau naik ojek.

Jika dari arah lain, bisa bertanya ke petugas untuk mengetahui lebih detail tentang rute bus dan halte yang disinggahi untuk menuju Mal of Indonesia.

3. Menggunakan Transportasi LRT

Bagi yang menggunakan LRT, dari arah Velodrome turun di Boulevard Utara, selanjutnya menaiki bus M37, JAK24, JAK87, JAK 61, dan 12P, turun di dekat Mall of Indonesia. Setelah itu, jalan kaki selama 9 menit sampai di Mall Of Indonesia.

LAYYIN AQILA

