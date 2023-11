Rupang Avalokitesvara Bodhisattva dari China, Wisata Religi Baru di Vihara Taman Simalem Resort

Iklan

TEMPO.CO, Medan - Ratusan tamu undangan menghadiri peresmian Rupang Avalokitesvara Bodhisattva di Vihara Suwarnadwipa, Taman Simalem Resort (TSR) di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Ahad, 5 November 2023. Dalam konsep Buddhis, rupang adalah lambang ke-Buddha-an yang diwujudkan dalam bentuk patung.

Peresmian objek baru wisata religi ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pembimas Buddha Provinsi Sumut Budi Sulistiyo. Selain meresmikan rupang yang didatangkan langsung dari Cina, juga diadakan pembacaan Sutra dalam rangka hari kebesaran Avalokitesvara Bodhisattva atau Guan Yin Dan, hari kebesaran Buddha Pengobatan atau Yao Shi Dan. Acara dipimpin anggota Sangha.

Beberapa pejabat hadir, di antaranya Camat Merek Tommy Sidabutar, perwakilan dari Dinas Pariwisata, Kodim, Polres Karo, gereja-gereja sekitar dan vihara dari Kota Medan.

Sekretaris Yayasan Vihara Suwarnadwipa Harianto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas antusias dan dukungan umat selama ini, mulai dari peletakan sampai hadirnya rupang. Katanya, kehadiran rupang sudah lama dinantikan.

"Akhirnya bisa diresmikan di November ini, bahagia rasanya. Rupang ini dipahat dari satu pohon besar di Cina, semoga bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk beribadah di Vihara Suwarnadwipa," kata Harianto dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Selasa, 7 November 2023.

Praktik Tiga Perbuatan dan Empat Pemberian

Vihara Suwarnadwipa merupakan hibah dari mendiang Tamin Sukardi, sekarang dikelola yayasan. Koordinator Harian Vihara Suwarnadwipa Surya Teguh mengajak umat yang datang untuk beribadah selalu mempraktikkan Tiga Perbuatan atau Three Acts of Goodness yakni: berbuat baik, berbicara baik dan berpikiran yang baik. Juga Empat Pemberian atau Four Giving yaitu: memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat, memberikan kegembiraan, memberikan harapan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Tokoh agama Buddha Efendi Hansen Ng Sinulingga menyambut baik kehadiran Rupang Avalokitesvara Bodhisattva di Vihara Suwarnadwipa. Dia berharap bisa membuat suasana ibadah menjadi lebih baik. Hansen berjanji akan menggelar pertemuan organisasi Buddha internasional di sini.