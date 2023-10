Pramugari Ungkap Toilet Pesawat Jarang Dibersihkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pramugari mengungkapkan pengalamannya menangani toilet pesawat. Hal ini mungkin akan membuat penumpang menghindari penggunaan toilet di pesawat.

Pramugari yang tidak mengungkapkan maskapai penerbangannya itu menggunakan fitur Q&A Reddit Ask Me Anything. Dia menggunakan nama pengguna sassy_chick01, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang standar kesehatan dan kebersihan toilet pesawat.

Toilet pesawat dibersihkan dengan cepat

“Pembicaraan sebenarnya: Seberapa kotor pesawat? Bagaimana dengan kamar mandinya?” tanya seorang pengguna.

Wanita berusia 33 tahun itu menjawab bahwa pesawat itu kotor dan tidak pernah didisinfektan. “Kamar mandi pada dasarnya dibersihkan dengan cepat di antara waktu penerbangan,” jelasnya.

Pengguna lain bertanya tentang toilet yang digunakan pramugari. “Apakah Anda harus menggunakan toilet yang sama dengan penumpang? Saya rasa saya belum pernah melihat pramugari menggunakan toilet," tanyanya.

Pramugari itu membenarkan bahwa awak kabin memang menggunakan toilet yang sama dengan penumpang. “Sebagian besar dari kita berusaha menghindari masuk ke sana jika memungkinkan,” tambahnya.

Area terkotor di pesawat terbang

Jawaban pramugari itu nampaknya tidak mengejutkan. Menurut laporan Forbes tahun 2015, tombol siram kamar mandi di pesawat memiliki 265 unit pembentuk koloni bakteri atau CFU per inci persegi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tapi jangan kaget, ternyata bukan toilet area paling tidak higienis di dalam pesawat. Ternyata ada bagian lain yang lebih kotor, bagian itu adalah nampan sandaran kursi pesawat.

Baki sandaran kursi menempati urutan pertama sebagai tempat paling kotor. Baki memiliki bakteri delapan kali lebih banyak dibandingkan toilet, yakni sekitar 2.155 CFU per inci persegi.

Para ahli merekomendasikan untuk mengelap meja nampan dengan tisu antibakteri sebelum Anda menggunakannya. Mereka juga menyarankan masyarakat untuk membawa selimut sendiri.

Hal ini karena selimut dan bantal yang baru dicuci hanya dipasok pada penerbangan pertama hari itu. Setelah penerbangan, barang-barang tersebut dilipat dan digunakan kembali oleh penumpang berikutnya. Selain itu, jangan lupa membawa atau menyimpan pembersih tangan, agar bebas kuman selama penerbangan Anda.

DAILY MAIL | EXPRESS UK

Pilihan editor: Dilarang Merokok di Pesawat, tapi Kenapa Tersedia Asbak di Toilet?