5 Tips dari Pakar supaya Nyaman saat Melakukan Penerbangan Jarak Jauh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penerbangan jarak jauh sering kali bikin bosan. Tapi setiap orang memiliki pendekatannya masing-masing untuk menanganinya. Ada yang menonton film, membaca novel, tidur, atau bermain game.

Para pakar perjalanan juga punya persiapan yang berbeda sebelum melakukan penerbangan panjang, seperti dilansir dari Travel and Leisure. Simak daftarnya.

1. Persiapkan kondisi yang nyaman

Jack Ezon dari konsultran travel mewah Embark Beyond, mengatakan dia selalu menyukai penerbangan jarak jauh, bahkan menantikannya. "Sebenarnya, saya lebih suka mengambil penerbangan delapan jam dari New York ke Roma daripada penerbangan tiga jam dari New York ke Miami. Kedengarannya aneh, tetapi Anda mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik," kata dia.

Dia menyarankan untuk selalu mengemas piama untuk diganti selama di pesawat semalam, jangan pernah tidur jika penerbangan ke arah timur dan kurang dari 10 jam karena terbitnya matahari akan membuat mengalami jet lag.

Selanjutnya, sebelum penerbangan, buatlah daftar semua hal yang ingin dilakukan tapi tidak pernah punya waktu, misalnya nonton film, tidur, batasi alkohol.

Ketika naik penerbangan malam yang tidak terlalu lama, dia memilih tidur daripada nonton film.

2. Hidrasi

Amalia Lazarov, dari Travelicious mengatakan selalu menghidrasi dengan baik sebelum naik pesawat. Setelah itu, dia mengonsumsi 10 gram melatonin.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Merencanakan hari pertama

Christos Stergiou dari True Trips mengayakan segera setelah naik pesawat, dia mengubah zona waktu dan mencoba masuk ke dalam mentalitas menghitung jam berdasarkan waktu negara yang dikunjungi.

"Ketika saya tiba, saya mencoba untuk tetap terjaga apapun yang terjadi dengan menjadwalkan hal-hal menyenangkan di pesawat pada hari pertama (misalnya, bertemu dengan teman untuk makan malam, berjalan-jalan, dll.). Hal ini membuat saya sulit untuk tertidur, meskipun saya merasa siap untuk pingsan," kata dia.

4. Pakai pakaian ringan

Petros Zissimos, Hellenic Holidays menyarankan mengenakan pakaian longgar, tetap terhidrasi, dan menghindari kelebihan garam dan gula. "Atur jadwal tidur Anda, dan berkemas ringan," dia menambahkan.

5. Jangan tidur siang di hari pertama

Andy Moran dari Kensington Tour, menyesuaikan jadwal tidur tujuan sebelum penerbangan jarak jauh. Itu suatu keharusan. "Melakukan hal ini selalu membantu ketika Anda tiba di tujuan traveling. Juga, jangan pernah tidur siang di hari pertama Anda karena itu dapat merusak jadwal tidur Anda sepanjang perjalanan," kata Andy.

Pilihan Editor: Etika Minta Tukar Tempat Duduk dengan Penumpang Lain di Pesawat