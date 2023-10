7 Rekomendasi Restoran yang Menyajikan Papeda di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Papeda merupakan makanan khas Papua dan area timur Indonesia yang menjadi Google Doodle pada Jumat, 20 Oktober 2023. Makanan tradisional khas Papua ini memiliki tekstur yang unik karena menyerupai lem, dan komposisi ini terbuat dari sagu.

Papeda biasanya dimakan dengan ikan kuah kuning. Masakan khas Papua ini tidak hanya terdapat di Papua atau wilayah timur Indonesia, namun juga terdapat di kota-kota lain yang terdapat di beberapa restoran, termasuk di Jakarta.

Berikut restoran yang menyajikan kuliner Papua termasuk Papeda di Jakarta.

1. Restaurant Yougwa

Restoran Yougwa menghadirkan makanan khas Papua yang populer di Jakarta. Hidangan yang terkenal di restoran ini adalah Papeda Kuah Kuningnya. Selain menu tersebut, restoran ini juga menyajikan hidangan-hidangan lain khas Papua yang sulit di temukan di Jakarta.

Harga menu khas Papua yang disajikan ini mulai dari kisaran harga Rp 30.000 - Rp 100.000. Restoran ini menghadirkan suasana yang nyaman, dan cocok untuk makan bersama keluarga. Lokasinya berada di Jl. Batu Ceper No.73, Gambir, Jakarta Pusat. Restoran ini buka mulai jam 10.00 hingga 00.00 WIB.

2. Papoea By Nature

Restoran Papoea By Nature ini memiliki desain interior khas Papua, seperti ada patung, ukiran, serta lukisan dengan ornamennya. Restoran ini juga menyajikan aneka makanan khas Papua dengan nuansa kekinian, seperti jungle roast chicken (ayam ungkep dengan sayur ubi talas), fried sago with curry soup atau sagu goreng (dikenal sebagai cireng) yang dipadukan kuah kari kental kaya rempah, serta Papeda and yellow fish, fish in banana leaf (pepes ikan kakap), serta nasi goreng rempah dengan hidangan sampingan kerupuk ubi ungu dan acar.

Minuman yang khas di restoran ini adalah kopi Wamena yang dihadirkan langsung dari petani kopi di perbukitan Wamena, Papua. Harga yang terdapat di menu restoran ini berkisar mulai dari Rp 50.000 - Rp 300.000. Lokasinya berada di Jl. Pakubuwono VI No. 77, Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Restoran ini dibuka mulai dari jam 10.00 - 18.00 WIB.

3. Alenia Papua Coffee & Kitchen

Alenia Papua Coffee & Kitchen merupakan restoran milik selebriti Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale yang terkenal menyukai Indonesia Timur. Restoran ini menawarkan hidangan khas Papua dan Sulawesi. Makanan berat yang terdapat pada restoran ini yakni nasi campur Papua yang disajikan dengan tumis bunga pepaya, papeda, ikan kuah kuning, ikan cakalang goreng, paru asam manis, sambal bawang, gulai daun singkong.

Sebagai hidangan penutup, anda bisa menikmati kopi Papua Mamakota yang dapat disantap dengan camilan puding sagu kenari atau kue lontar. Tempat ini cocok bagi tamu yang ingin nongkrong dan bersantai bersama teman ataupun keluarga. Lokasinya berada di Jl. Kemang Raya No.66B, Bangka, Jakarta Selatan. Restoran ini buka mulai jam 11.00 – 00.00 WIB.

4. Baku Sayang Restaurant

Baku Sayang Restaurant terkenal dengan hidangan menu Indonesia Timur, khususnya Manado, dan Ternate, namun juga ada menu khas Papua. Menu khas Papua yang ditawarkan antara lain papeda kuah kuning ikan goropa, cumi goreng, ikan woku, ikan marleen kuah asam, garopa bakar rica, bunga pepaya dan ikan bakar rica, hingga aneka kue.

Restoran ini juga menyediakan aneka seafood, beef, vegetables, rice & noodles, dessert, minuman, dan beraneka racikan kopi. Tak kalah menarik dari makanannya, tempat ini juga menyediakan desain interior yang fotogenik untuk berfoto-foto. Lokasi restoran ini di Jl. Pesanggrahan No. 27, Kembangan, Jakarta Barat. Restoran ini dibuka mulai dari jam 11.00 – 21.00 WIB.

5. Makanan Khas Ambon Maluku Thamrin Kuliner, Tanah Abang

Restoran ini menawarkan makanan-makanan khas Ambon, salah satunya Papeda, yakni papeda ikan kuah kuning + cah kangkung. Namun restoran ini juga menyediakan menu ikan lainnya serta berbagai sayuran. Di sini juga terdapat nasi pulut siram, nasi kelapa, serta hidangan pelengkap seperti roti ampas terigu, roti goreng isi kentang wortel/unti kelapa, dan pisang goreng.

Harga menu makanan berat di restoran ini mulai dari Rp12.500 - Rp 44.000. Lokasinya berada di Jl. Kebon Kacang Raya, Tanah Abang. Restoran ini buka mulai pukul 10.00-23.00 WIB pada Senin dan Selasa, pukul 11.00 - 23.00 WIB pada Rabu-kamis dan Sabtu-Minggu, sedangkan pada Jumat buka jam 08.00-23.00 WIB.

6. Yougwa Danau Sentani Restaurant

Yougwa Danau Sentani Restaurant menyajikan hidangan khas Papua, di antaranya papeda dengan lauk ikan kuah kuning atau kuah asam pedas. Ikan yang dipilih antara lain gabus, ikan nila, ikan kerapu, ikan kakap, ikan bobara, ataupun ikan tuna, juga terdapat aneka seafood, dan hidangan Manado.

Beberapa menu seafood yang terdapat di restoran ini antara lain ikan steam mace, kepiting lada hitam, lobster goreng Papua, udang bakar madu, ikan bakar pace yang kaya akan bumbu khas, dan ikan gabus Papua goreng rica yang langsung didatangkan dari Danau Sentani, Papua.

Harga makanan di restoran ini mulai dari Rp 50.000 - Rp 200.000. Lokasinya berada di dua tempat yakni, Jl. Gerbang Pemuda No.3, Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Dan Jl. Batu Ceper No.73, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat. Restoran yang berada di Batu ceper akan buka pada Jam 09.00 – 22.00 WIB, sedangkan yang berada di Senayan Park Mall akan buka pada jam 11.000 - 21.00 WIB.

7. Sagolicious

Sagolicious menyajikan berbagai macam hidangan khas Papua,mulai dari sup, mie sago dengan berbagai topping, berbagai jenis mie ayam dan mie goreng. Menu utamanya adalah hidangan khas timur seperti olahan ikan seperti tuna, marlin, cakalang, sup ikan, dan papeda.

Harga papeda dan menu lainnya mulai dari Rp 50.000 - Rp 100.000 /orang. Lokasinya berada di Kompleks Sentra Bisnis Artha Gading, Blok A7D No. 12 - 15, Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Restoran ini buka pada jam 07.00 - 01.00 WIB.

LAYYIN AQILA

