5 Tradisi Halloween di Amerika Serikat, Trick-or-Treat sampai Pesta Kostum

TEMPO.CO, Jakarta - Halloween dirayakan setiap 31 Oktober. Awalnya perayaan ini merupakan tradisi bangsa Celtic di Eropa, tapi akhirnya menjadi perayaan yang paling ditunggu di Amerika Serikat.

Halloween diperkirakan berasal lebih dari 2.000 tahun yang lalu hingga Samhain, Hari Tahun Baru Celtic yang jatuh pada tanggal 1 November. Setan, peri, dan roh orang mati diperkirakan berjalan di bumi pada malam sebelumnya ketika jarak antara dunia sangat tipis dari yang hidup dan yang mati.

Bangsa Celtic menyalakan api unggun dan memberikan hadiah berupa makanan, dengan harapan dapat memenangkan hati arwah orang-orang yang telah meninggal dalam setahun terakhir. Mereka juga menyamar agar arwah orang mati tidak mengenali mereka.

Samhain kemudian berubah pada abad ketujuh menjadi All Saints’ Day atau All Hallows’ Day yang diadopsi dari hari raya pagan. Namun malam sebelumnya terus disaksikan dengan api unggun, kostum, dan parade dengan nama baru All Hallows' Eve—kemudian "Halloween".

Selama perayaan Halloween di Amerika Serikat, anak-anak maupun orang dewasa membuat pesta seram dengan mengenakan kostum menakutkan. Tapi selain itu, ada banyak tradisi perayaan Halloween lainnya di negara tersebut.

Berikut beberapa tradisi Halloween seram yang paling sering dilakukan di Amerika Serikat.

1. Trick-or-Treat

Inilah tradisi yang paling ikonik. Anak-anak menunggu hari itu hanya untuk mengenakan kostum favorit mereka dan pergi dari rumah ke rumah, meminta permen dengan mengatakan "trick or treat". Pemilik rumah memberikan hadiah kepada anak-anak. Beberapa rumah tampil mewah dengan dekorasi yang menyeramkan.

2. Rumah Berhantu

Ada banyak komunitas yang mendirikan rumah dan jalan berhantu untuk Halloween. Atraksi ini dirancang untuk menakutkan, termasuk kostum yang menakutkan, suara yang menakutkan, dan alat peraga yang menyeramkan.

3. Ukiran labu/lentera Jack-o'-

Ukiran labu adalah tradisi Halloween terkenal lainnya. Keluarga dan teman berkumpul untuk mengukir wajah, desain, atau pemandangan yang rumit ke dalam labu, yang kemudian diterangi dengan lilin atau lampu. Lentera Jack-o'-ini kemudian dipasang di beranda untuk mengusir roh jahat.

4. Pesta kostum

Pesta Halloween adalah cara yang umum bagi orang dewasa untuk merayakan liburan. Orang-orang mengenakan kostum yang menarik, mulai dari monster klasik hingga karakter budaya pop, dan menikmati pesta bertema.

5. Labirin Jagung dan Hayrides

Di daerah pedesaan, labirin jagung dan hayrides (mengendarai traktor) sering ditemukan selama musim Halloween. Kegiatan ini seringkali bertema seram atau angker, hanya untuk bersenang-senang.

TIMES OF INDIA | NATIONAL GEOGRAPHIC

