Kisah Menara Taipei 101 Jadi Gedung Tertinggi di 2004-2010: Lift dari Lantai 5 ke 87 Hanya 37 Detik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu hal yang diperebutkan rekornya adalah gedung tertinggi sedunia. Manusia seperti hendak menggapai langit dalam memperebutkan rekor ini. Rekor ini berpindah dari gedung ke gedung lainnya.

Salah satu gedung di Asia Tenggara pernah dinobatkan menggapai rekor ini, tepatnya Menara Kembar Petronas di Malaysia dengan tinggi 425 m.

Menara tersebut sesuai dengan namanya terdiri dari 2 buah menara, yaitu Menara Wilis dan World Trade Center. Namun, rekor gedung tertinggi hanya dipertahankan oleh Menara Kembar Petronas sampai tahun 2004.

Setelah itu, rekor gedung tertinggi dinobatkan kepada Menara Taipei 101, di Taipe, Taiwan dengan tinggi 508 m. Menara tersebut baru selesai dibangun pada 2004, tepat pada 17 Oktober 2004.

Dilansir dari situs resmi Pariwisata Taiwan, menara Taipei 101 dirancang oleh seorang arsitek kelas dunia bernama CY Lee. Dibangun di Distrik Xinyi menjadikan bangunan ini sebagai landmark utama. Ditambah dengan konsep desainnya yang unik berdasar pada angka 8 Tiongkok yang melambangkan keberuntungan.Tentu hal tersebut tidak membuat sang arsitek mengabaikan kekuatan dan keamanan bangunan, buktinya menara ini masih berdiri dengan kokoh sampai sekarang.

Baca Juga: Presiden Moldova Tuding Mendiang Bos Grup Wagner akan Mengkudetanya

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun pemilik gedung ini adalah The Taipei Financial Center Corporation, sehingga pada mulanya gedung ini dikenal sebagai Taipei World Financial Center atau Taipei Financial Center. Namun, nama itu kalah populer dengan sebutan Taipei 101 yang merujuk pada jumlah lantainya. Lantai-lantai tersebut dipergunakan untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari perkantoran, pameran teknologi modern, pusat perbelanjaan, kuliner, dan wisata lainnya.

Dilansir dari situs resmi Menara Taipei 101, segementasi lantai pada menara tersebut sebagai berikut:

Lantai B2 s.d. B5 digunakan untuk lahan parkir dan pusat pengendalian,

Lantai B1 s.d. 6F digunakan untuk pusat perbelanjaan, pujasera, klub prestise, gym elite, dan sky dining,

Lantai 7 s.d. 84F digunakan untuk perkantoran,

Lantai 85 s.d. 86F digunakan untuk sky dining, dan

Lantai 88 s.d. 101F digunakan untuk ruang observasi pemandangan, multimedia, dan kegunaan lainnyalainnya.

Fakta unik lain tentang bangunan ini adalah, lift yang dipergunakan dalam bangunan ini adalah lift tercepat di dunia. Perjalanan dari lantai 5 ke lantai 89 hanya ditempuh selama 37 detik. Rekor ini belum tertandingi oleh lift lainnya di dunia ini. Namun, rekor sebagai bangunan tertinggi harus dilepaskan oleh Menara Taipei 101 pada tahun 2010 setelah Menara Burj Khalifa selesai dibangun di Dubai, Uni Emirat Arab.

TAIWAN.NET.TW | TAIPEI 101

Pilihan editor: HUT Kemerdekaan RI ke-78, Merah Putih Selimuti Burj Khalifa: Begini Profil Gedung Tertinggi di Dunia