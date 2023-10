Jepang Bikin Taman Hiburan Imersif Pertama di Dunia, Ada di Pulau Buatan Odaiba

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jepang membangun taman hiburan imersif pertama di dunia yang akan diresmikan pada 2024. Taman hiburan imersif ini dibuat di Odaiba, pulau buatan di Jepang yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan belanja dan hiburan masyarakat. Pulau ini dapat dicapai melalui Jembatan Pelangi atau kereta Yurikamome.

Taman hiburan yang dinamai Immersive Fort Tokyo itu terinspirasi oleh pertunjukan interaktif London, yang dimulai pada 2000-an. Fasilitas seluas 30.000 meter persegi ini akan menampilkan interior bergaya Eropa dengan 12 atraksi, serta enam toko dan restoran.

Pusat hiburan berteknologi tinggi ini dibangun di sebuah pulau buatan di Teluk Tokyo. Taman hiburan ini menempati pusat perbelanjaan besar yang terinspirasi kota Eropa, VenusFort, yang ditutup secara permanen tahun lalu.

Pengunjung dapat menikmati pemandangan Gunung Fuji yang menakjubkan dari bianglala Daikanransha. Mereka juga dapat berbicara dengan robot di museum sains Miraikan. Beberapa mal terkemuka di sini adalah Aqua City dan VenusFort bertema Venesia.

Saat dibuka, pengunjung akan dapat membenamkan diri dalam cerita dan narasi. Pengunjung dapat secara aktif mengambil bagian dalam berbagai acara di sini, seperti menjadi satu-satunya saksi pembunuhan, atau satu-satunya yang mengetahui informasi penting dalam cerita tersebut.

Meskipun taman hiburan tersebut belum mengumumkan daftar atraksinya, disebutkan akan ada teater imersif berskala besar yang berdurasi satu jam, atraksi horor, ditambah pertunjukan imersif di restorannya.

Spot wisata di Odaiba

Selain taman hiburan ini, Odaiba sudah memiliki beberapa spot wisata yang bisa dikunjungi. Spot itu antara lain Jembatan Pelangi, jembatan gantung ikonik yang menghubungkan Odaiba dengan seluruh kota Tokyo. Pencahayaannya indah di malam hari dan menawarkan pemandangan cakrawala Tokyo yang menakjubkan.

Pulau ini memiliki banyak taman dan area rekreasi, termasuk Taman Tepi Laut Odaiba. Seperti pantai pada umumnya, taman ini sangat cocok untuk berjalan-jalan dan piknik

Di pulai ini juga terdapat Patung Liberty Odaiba yang merupakan replika Patung Liberty di New York. Pengunjung dapat befoto dengan patung ini.

Selain itu, di sini ada Aqua City Odaiba dan Decks Tokyo Beach. Ini adalah kompleks perbelanjaan dan hiburan dengan berbagai restoran, toko, dan pilihan hiburan. Apa pula Museum maritim The National Museum of Emerging Science and Innovation. Museum unik in berfokus pada teknologi maritim, kapal, dan sejarah. Tahun depan, spot wisatanya akan bertambah dengan taman hiburan imersif pertama di Jepang sekaligus pertama di dunia.

TIMES OF INDIA | TIME OUT

