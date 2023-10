10 Rekomendasi Restaurant Ubud yang Enak dengan View Bagus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ubud, dikenal bukan hanya sebagai pusat seni dan budaya, tetapi juga sebagai surga kuliner yang menawarkan berbagai pilihan restaurant Ubud yang enak.

Selain makanannya yang enak, restoran-restoran di Ubud juga menawarkan pemandangan alam yang indah. Sehingga, Anda bisa sekalian healing ketika makan di restaurant Ubud.

Artikel ini akan memandu dalam memilih wisata kuliner di Ubud terbaik yang patut Anda coba saat berkunjung ke daerah ini.

Restaurant Terbaik di Ubud

Ada 10 restaurant di Ubud yang bisa Anda coba. Restoran-restoran ini cukup terkenal dengan rasa makanannya yang enak dan memiliki pemandangan yang bagus.

1. Ibu Susu Bar & Kitchen

Ibu Susu Bar & Kitchen adalah salah satu favorit di Ubud. Mereka menyajikan makanan pan-Asia dan koktail inovatif.

Restoran ini memiliki dekorasi yang instagrammable dengan plafon tinggi, jendela besar, dan mural yang indah.

Anda dapat mencicipi hidangan seperti kepiting cangkang lunak & salad mangga hijau, perut babi panggang, dan rendang daging sapi. Jangan lewatkan koktail seperti pomelo smoke negroni dan pandan colada.

Alamat: Jl. Monkey Forest, Ubud.

Jam Buka: 12.00 - 23.00

Harga: Sekitar Rp 200.000/orang

2. Cerita Manisan

Cerita Manisan terletak di tengah kehijauan Ubud dan menyajikan hidangan khas Indonesia. Makanan mereka terinspirasi dari makanan klasik masa kecil yang telah dibuat kembali.

Anda dapat mencicipi hidangan seperti Kepiting Sauce Singapore dan Duren Dutch Egg Tart.

Alamat: Jl. Hanoman, Ubud (di dalam Alaya Resort Ubud).

Jam Buka: 10.00 - 21.00

Harga: Sekitar Rp 250.000/orang

3. Kebun Bistro

Kebun Bistro membawa Anda ke suasana rumah pertanian tradisional Prancis. Dengan dekorasi yang cantik.

Anda dapat menikmati hidangan Mediterania otentik seperti Escargot Klasik, Steak Tuna Panggang, atau Makaroni dan Keju Klasik.

Alamat: Jl. Hanoman No. 44, Ubud.

Jam Buka: 11.00 - 23.00

Harga: Sekitar Rp 150.000/orang

4. Bebek Tepi Sawah

Bebek Tepi Sawah menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan sawah dan pohon kelapa yang indah.

Anda dapat menikmati berbagai masakan, dari hidangan barat kontemporer hingga kreasi inovatif khas Indonesia. Pastikan untuk mencoba bebek goreng mereka yang renyah disajikan dengan tiga variasi sambal yang berbeda.

Yang terbaik dari semuanya, para tamu memiliki pilihan untuk bersantap di meja atau di gazebo tepi sawah, yang memberikan ruang kepada mereka untuk meresapi keindahan alam sekitar.

Alamat: Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Teges, Peliatan Ubud.

Jam Buka: 10.00 - 22.00

Harga: Sekitar Rp 200.000/orang

5. Akasha Restaurant

Akasha Restaurant, yang terletak dekat dengan Tegallalang, menawarkan pemandangan sawah yang mengagumkan dan dekorasi seni yang mencolok.

Dengan patung bambu besar dan permadani yang berkibar di angin, suasana di sini menciptakan nuansa yang menenangkan.

Menu mereka sangat inklusif, memenuhi berbagai kebutuhan diet, termasuk diet gluten-free, vegan, makanan mentah, keto, dan diet karnivora.

Alamat: Jl. Sinta, Keliki, Tegallalang.

Jam Buka: 11.00 - 21.00

Harga: Sekitar Rp 150.000/orang

6. Swept Away at Samaya Ubud

Swept Away at Samaya Ubud adalah tempat yang elegan, berlokasi di dalam The Samaya Ubud, sehingga Anda dapat menikmati hidangan di tepi Sungai Ayung yang indah.

Sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan, Anda bisa merasakan hidangan rumahan yang terinspirasi oleh cita rasa lokal dan internasional. Tempat ini sangat cocok untuk makan siang santai atau makan malam romantis berdua.

Anda juga bisa membuat kencan Anda menjadi istimewa dengan memesan makan malam romantis di tepi air yang dikelilingi oleh cahaya lilin yang romantis, dengan menu khusus yang disiapkan oleh chef resor.

Alamat: Jl. Baung, Sayan, Ubud.

Jam Buka: 07.00 - 11.00 dan 12.00 - 20.00

Harga: Sekitar Rp 800.000/orang

7. Donna

Donna adalah tempat yang baru dan menarik untuk bersantap dan berclubbing di Ubud! Tempat ini menawarkan kombinasi antara makanan rumahan, tapas, koktail klasik dan unik, serta beragam pilihan anggur untuk memuaskan berbagai selera Anda.

Suasana di Donna sangat cocok untuk makan malam romantis atau malam bersama teman-teman.

Dengan pencahayaan yang lembut, musik latar yang menyenangkan, dan ruang lounge dengan furnitur yang nyaman, Anda akan merasa nyaman di lantai bawah atau di lantai dua yang merupakan area klub.

Beberapa hidangan favorit kami termasuk Octopus, Tasmanian Salmon dengan puree kembang kol dan saus markisa untuk makan malam, serta Salmon Creamy Pasta untuk makan siang. Donna adalah salah satu restoran yang wajib Anda coba di Ubud!

Alamat: Jl. Monkey Forest No. 67, Ubud.

Jam Buka: 11.30 - 24.00 | Jumat, 11.30 - 02.00

Harga: Sekitar Rp 250.000/orang

8. Indus Restaurant

Indus adalah tujuan yang tak boleh dilewatkan saat berada di Ubud. Dengan latar belakang yang menampilkan pemandangan punggung bukit Campuhan dan Gunung Agung yang memukau.

Restoran ini menyajikan hidangan Asia modern dengan presentasi yang elegan, di atas peralatan makan yang dibuat secara manual oleh studio kerajinan lokal "Tanah Pottery".

Menu unggulannya melibatkan hidangan seperti tiram, wagyu kushiyaki, lobster udon, telur dadar seafood Indus, dan es krim croissant sando pandan dengan karamel sebagai hidangan penutup.

Sebaiknya Anda datang pada siang hari atau malam, Anda akan merasakan pengalaman bersantap yang istimewa di Indus.

Alamat: Kedewatan, Ubud.

Jam Buka: 12.00 - 23.00

Harga: Sekitar Rp 200.000/orang

9. Restaurant Locavore

Locavore adalah salah satu restoran yang paling terkenal di Ubud, menawarkan hidangan makanan Eropa-Indonesia yang lezat, dengan bahan-bahan hiper-lokal, termasuk perabotan dan barang pecah belah, semuanya berasal dari Indonesia.

Restoran ini telah memenangkan penghargaan "Sustainable Restaurant Award" pada tahun 2019 dan masuk dalam daftar 50 Terbaik Asia, yang menjadikannya tujuan favorit bagi banyak penggemar kuliner untuk menikmati hidangan lezat yang menggugah selera dan koktail yang menggoda.

Alamat: Jl. Dewisita No. 10, Ubud.

Jam Buka: Senin, 18.00 - 22.00 | Selasa - Sabtu, 12.00 - 15.00 dan 18.00 - 22.00 | Minggu, Tutup

Harga: Sekitar Rp 1.000.000/orang

10. Seeds Eatery

Seeds Eatery adalah tempat yang selalu masuk dalam daftar "restoran yang wajib dicoba di Ubud," dan hal ini tidaklah mengherankan.

Restoran ini menawarkan menu masakan Thailand yang lezat. Anda bisa langsung menikmati tiram segar dengan saus Thailand atau wasabi, serta perut babi yang renyah dengan lapisan bawang putih goreng karamel dan cabai.

Tambahkan pengalaman makan Anda dengan mencicipi hidangan penutup yang membuat ketagihan, "Kenikmatan Cendol Kelapa." Dan jika Anda ingin memesan lagi, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dalam menikmatinya.

Alamat: Jl. Raya Pengosekan Ubud No. 108, Ubud.

Jam Buka: 11.00 - 20.00

Harga: Sekitar Rp 150.000/orang

Itulah beberapa rekomendasi restoran terbaik di Ubud. Semoga bermanfaat.

RISMA KHOLIQ

