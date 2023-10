Rekomendasi Taman Hiburan untuk Keluarga di Singapura

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun negara kecil, Singapura menawarkan banyak destinasi wisata, mulai dari jajanan kuliner yang ramai hingga restoran mewah dan pusat perbelanjaan yang menarik. Salah satu atraksi terbesar Singapura adalah taman hiburannya. Banyak yang berkunjung ke Singapura karena ingn merasakan pengalaman berada di taman-taman hiburan tersebut.

Beberapa taman hiburan ini tidak hanya memberikan pilihan untuk melewati antrian tetapi juga memiliki wahana interaktif yang cocok untuk semua kelompok umur. Jadi jangan heran jika wisatawan rela mengantre panjang untuk mendapatkan pengalaman itu.

Baca Juga: 7 Tips Mencicipi Kepiting Cabai di Singapura

Berikut taman hiburan Singapura terbaik untuk dikunjungi, dilansir dari Travel + Leisure Asia.

1. Universal Studios

Universal Studios Singapore adalah tempat yang memunculkan sisi kekanak-kanakan setiap orang, berapa pun usianya. Ada dunia film virtual di Universal Studios, tempat wisatawan dapat menikmati wahana menegangkan, pertunjukan langsung, dan makanan lezat.

Taman ini terbagi menjadi 6 tema: Hollywood, Far Far Away (Shrek), The Lost World, Ancient Egypt (The Mummy), Sci-Fi City (Transformers) dan New York (Sesame Street). Dua wahana terpopuler di sini adalah Transformers dan The Mummy. Kalau tidak ingin menaiki wahana, pengunjung bisa menonton pertunjukan langsung, pemutaran film, dan menghabiskan waktu bersama karakter-karakter tercinta.

2. Haw Par Villa

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya dikenal sebagai Tiger Balm Gardens, Haw Par Villa adalah taman hiburan budaya unik di Singapura yang menampilkan budaya Asia. Fokus utama taman ini adalah pada filsafat, sastra, cerita rakyat, dan sejarah Tiongkok. Galeri seni luar ruangan ini berbagi kisah para pahlawan dan legenda mitologi Tiongkok dengan cara yang menarik namun menakutkan.

Jelajahi Museum Neraka memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang '10 pengadilan neraka, yang terdiri dari representasi grafis dari dosa dan hukuman yang terkait di akhirat. Masing-masing pengadilan ini dipimpin oleh seorang hakim, masing-masing dengan hukuman dan penebusan. Pengalaman unik ini menjadikan Haw Par Villa sebagai taman hiburan yang wajib dikunjungi di Singapura.

3. River Wonders

River Wonders di Singapura taman satwa liar bertema sungai, terbagi menjadi lebih dari sepuluh zona. Pengunjung dapat menjelajahi Mandai Wildlife Reserve, Bird Paradise, Night Safari, dan Singapore Zoo. Dapatkan kesempatan untuk menjumpai hewan-hewan setempat seperti Harimau Malaya, gajah, Tasmanian Devil, dan trenggiling raksasa, dan masih banyak lagi. Rasakan perjalanan yang mengasyikkan ala Sungai Amazon selama naik perahu, tempat pengunjung mendengarkan dan melihat satwa liar Amazon yang berkamuflase.

Pilihan Editor: Bandara Changi Singapura Bakal Bebas Paspor Mulai 2024