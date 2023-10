Hollywood Walk of Fame Masuk Daftar Atraksi Wisata Terburuk di Dunia, Ini Alasannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hollywood menjadi salah satu tujuan wisata banyak orang di dunia. Selain kepopulerannya, pusat produksi film di Amerika Serikat itu memberikan banyak pengalaman untuk wisatawan. Tapi siapa sangka ternyata salah satu atraksi wisata di sana, Hollywood Walk of Fame, masuk dalam daftar tujuan terburuk di dunia.

Jaringan penyimpanan bagasi Stasher merilis daftar atraksi wisata dengan rating terbaik dan terburuk di dunia. Nama objek wisata terburuk di dunia masuk daftar karena berbagai alasan, ada yang bau, orang kencing sembarangan, dan tidak aman sehingga membuat pengunjung tidak terkesan.

Tim dari Stasher menilai termpat tersebut dengan melihat ulasan Google, kualitas akomodasi terdekat, keamanan wisatawan, dan popularitas TikTok. Dari ulasan tersbeut muncullah 10 nama.

Hollywood Walk of Fame di Los Angeles dinilai sebagai objek wisata terburuk di dunia, dan banyak wisatawan yang kecewa. Atraksi yang terkenal sepanjang 15 blok Hollywood Boulevard dan tiga blok Vine Street itu menghormati bintang-bintang terbesar Hollywood. Meski dipenuhi bintang, tempat ini memiliki skor Tinjauan Google terendah dan bahkan digambarkan sebagai tidak aman.

Toly Shtapenko berkostum Superman, berlari di sepanjang Hollywood Walk of Fame untuk mengesankan wisatawan, di Los Angeles, 2 Maret 2017. Berbeda dengan Superhero di layar kaca, para karakter ini tampil di Hollywood Boulevard. AP/ Jae C. Hong

Seorang turis bernama Sydney menulis di Tripadvisor tentang Hollywood. “Hollywood kotor tetapi Walk of Fame berada pada level berikutnya. Baunya seperti air kencing, sampah di mana-mana, dan tidak terlihat seperti di film. Jangan buang waktumu dengan berjalan kaki, lewat saja," tulis dia.

Turis lainnya bernama Steven R mengatakan di Tripadvisor tentang ketidakamanan tempat itu. “Kami tidak merasa aman dan hal ini membuat banyak bar dan restoran menjadi kurang ramah terhadap kami.”

Kay R dari Essex mengatakan tempat ini tidak seperti yang dia harapkan. “Jalanan pada umumnya kotor dan sama sekali tidak mewah dan glamor seperti yang saya harapkan. Melihat begitu banyak bintang di trotoar yang namanya belum pernah saya dengar, sama sekali tidak seperti yang saya harapkan.”

Ini bukan pertama kalinya Hollywood Walk of Fame di Los Angeles dinobatkan sebagai objek wisata terburuk di dunia, tulis Stasher. “Pada tahun 2019, studi tempat wisata pertama kami sampai pada kesimpulan yang sama berdasarkan data yang dianalisis, sehingga menimbulkan sedikit kehebohan di kalangan pembawa acara talk show larut malam terkemuka," menurut Stasher.

Dilansir dari New York Post akhir September lalu, atraksi ini tidak mendapat banyak pujian. Dalam survei, tempat ini mendapat peringkat keseluruhan 3,42 dari 10.

Namun, beberapa wisatawan lebih terkesan dengan Walk of Fame. Salah satunya menggambarkannya sebagai “ikonik”.

Grand Bazaar Turki

Grand Bazaar di Turki dinilai sebagai objek wisata terburuk kedua di dunia dan gagal dalam hal keamanan. Surga belanja ini adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Istanbul namun meninggalkan banyak kekecewaan.

Meski menjadi salah satu destinasi paling ikonik di dunia, Taj Mahal di India juga gagal memikat sebagian wisatawan. Bangunan ini megah di India ini sebenarnya masuk dalam situs budaya paling Instagramable di dunia dengan 2,4 juta hashtag di Internet. Jumlah ini mengalahkan bangunan ikonik Prancis, Istana Versailles yang 2,3 hastag.

Berikut daftar tempat wisata terburuk menurut penilaian Stasher.

1. Hollywood Walk of Fame, AS

2. Grand Bazaar, Turki

3. Taj Mahal, India

4. Busch Gardens, AS

5. Lotte World, Korea Selatan

6. Pelabuhan Victoria, Hong Kong

7. Ocean Park, Hong Kong

8. Kuil Fushimi Inari Taisha, Jepang

9. Tembok Besar Tiongkok, Tiongkok

10. Everland, Korea Selatan

