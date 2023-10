Tarif Hotel di Paris Sudah Naik Lebih dari 300 Persen Jelang Olimpiade 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Paris bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade 2024. Perhelatan akbar ini akan mempengaruhi pariwsiata di kota itu. Hotel-hotelnya akan merasakan manfaatnya karena tarifnya sudah naik rata-rata 300 persen lebih tinggi dari biasanya.

Harga hotel pada musim panas 2024 naik drastis lebih dari tiga setengah kali lipat harga musim panas pada umumnya, menurut laporan Bloomberg yang dikutip Travel and Leisure. Secara total, Paris memperkirakan lebih dari 11 juta pengunjung akan datang ke kota itu untuk menyaksikan pertandingan Olimpiade 2024, yang dimulai pada 26 Juli 2024. Sementara, hanya sekitar 280.000 kamar yang tersedia per hari di seluruh wilayah Paris.

Baca Juga: 4 Kiat Membasmi Kutu Busuk di Rumah

Harga rata-rata untuk minggu mulai 22 Juli adalah US$629 (sekitar Rp9,8 juta) per malam untuk hotel bintang 4, menurut pencarian Google. Harga itu meningkat signifikan dari harga rata-rata per malam untuk bulan Juli sebesar $145 (Rp2,3 juta) menjadi $378 (Rp5,9 juta), menuryt mesin pencari itu. Bahkan untuk 29 Juli, hotel bintang 4 rata-rata $703 (Rp11 juta) per malam.

Hotel mewah bintang 5 untuk minggu 22 Juli datang dengan rata-rata $1.044 (Rp16 juta) per malam. Meskipun tinggi, kenaikan ini tidak terlalu dramatis dibandingkan dengan harga pada bulan Juli yang rata-rata mencapai $736 (Rp11,5 juta) per malam, menurut Google.

Pesan kamar hotel lebih cepat

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kamar-kamar juga dipesan dengan cepat karena 45 persen kamar di Paris sudah dipesan. Ini lebih cepat dari biasanya karena hanya 3 persen kamar yang biasanya dipesan jauh sebelumnya.

Tingginya permintaan kamar hotel ini bersamaan dengan ketika Paris sedang berjuang melawan masalah kutu busuk hanya sembilan bulan menjelang Olimpiade. Hama menyeramkan ini terlihat di bandara Charles de Gaulle, di metro Paris, di kereta berkecepatan tinggi, dan di lebih banyak ruang publik.

Meski begitu, Paris sedang bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade di seluruh kota, termasuk kompetisi renang di Sungai Seine. Kota ini kemudian akan membuka tiga tempat pemandian resmi pada 2025, memungkinkan orang untuk berenang di sungai terkenal tersebut untuk pertama kalinya dalam lebih dari 100 tahun.

Pilihan Editor: Tips untuk Turis yang Baru Pertama Kali Traveling ke Paris