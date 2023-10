Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan daftar hari libur dan cuti bersama 2024 yang diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri No 855 Tahun 2023, No. 3 Tahun 2023, dan No. 4 Tahun 2023. Penetapan hari libur dan cuti bersama 2024 dimaksud sebagai pedoman masyarakat untuk merancang aktivitasnya di tahun depan.

Daftar hari libur dan cuti bersama 2024 ditetapkan dan disepakati oleh Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Selain sebagai acuan masyarakat, daftar hari libur 2024 juga menjadi rujukan bagi lembaga atau kementerian untuk merancang program kerja satu tahun ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pada tahun 2024 terdapat 27 hari libur nasional.

“Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan hari libur nasional dan cuti bersama sebanyak 27 hari, terdiri dari 17 hari libur nasional dan cuti bersama sebanyak 10 hari,” kata Muhadjir saat konferensi pers di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 12 September 2023.

Berikut ini adalah rincian daftar hari libur dan cuti bersama 2024. Mari simak informasinya di bawah ini.

Daftar Hari Libur Nasional 2024

Senin, 1 Januari 2024: Tahun Baru 2024 Masehi

Kamis, 8 Februari 2024: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

Sabtu, 10 Februari 2024: Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili

Senin, 11 Maret 2024: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946

Jumat, 29 Maret 2024: Wafat Isa Almasih

Minggu, 31 Maret 2024: Hari Paskah

Rabu-Kamis, 10-11 April 2024: Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah

Rabu, 1 Mei 2024: Hari Buruh Internasional

Kamis, 9 Mei 2024: Kenaikan Isa Almasih

Kamis, 23 Mei 2024: Hari Raya Waisak 2568 Buddhis Era (BE)

Sabtu, 1 Juni 2024: Hari Lahir Pancasila

Senin, 17 Juni 2024: Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah

Minggu, 7 Juli 2024: Tahun Baru Islam 1446 Hijriah

Sabtu, 17 Agustus 2024: Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI)

Senin, 16 September 2024: Maulid Nabi Muhammad SAW

Rabu, 25 Desember 2024: Hari Raya Natal

Daftar Cuti Bersama 2024

Jumat, 9 Februari 2024: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili

Selasa, 12 Maret 2024: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946

Senin, Selasa, Jumat, dan Senin, 8, 9, 12, dan 15 April 2024: Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah

Jumat, 10 Mei 2024: Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih

Jumat, 24 Mei 2024: Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2568 BE

Selasa, 18 Juni 2024: Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah

Kamis, 26 Desember 2024: Cuti Bersama Hari Raya Natal

