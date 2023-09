6 Tips Berlibur di Kapal Pesiar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selepas pandemi Covid-19, dunia semakin terbuka terhadap ide bahwa bekerja tak selalu harus di kantor, termasuk di kapal pesiar. Kok bisa?

Bekerja kini dapat dilakukan secara jarak jauh. Ini berarti bekerja tak harus selalu di rumah, tetapi juga dapat di mana saja bahkan sambil berlibur. Berlibur di kapal pesiar pun menjadi semakin terbuka untuk lebih banyak orang.

Berlibur di kapal pesiar memang cukup asing untuk sebagian besar orang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang akan mencoba berlibur di kapal pesiar untuk pertama kalinya. Dilansir dari CNA Lifestyle, berikut adalah enam tips berlibur di kapal pesiar.

1. Memilih Kapal yang Tepat untuk Kerumunan yang Tepat

Sebelum berlayar, cari tahu dulu apa saja yang ditawarkan kapal untuk Anda dan rombongan. Untuk keluarga yang membawa bayi, direkomendasikan kapal seperti Anthem, Spectrum, dan Wonder of the Seas, yang dilengkapi dengan zona bermain untuk anak.

Di sisi lain, anak-anak yang lebih besar dan orang dewasa dapat bersenang-senang dengan laser tag, bumper car, dan berbagai permainan olahraga di SeaPlex, zona yang dapat ditemukan di kapal Spectrum, Anthem, dan Quantum. Selain itu terdapat juga arena seluncur es di kapal Oasis, Freedom, dan Voyager, di mana pertunjukan biasanya menampilkan para pemain seluncur es.

2. Pilih Kabin yang Strategis

Banyak wisatawan yang baru pertama kali memilih kamar balkon karena alasan tidak ada yang lebih baik daripada bangun tidur dengan pemandangan laut yang tak terhalang dan sarapan yang diantarkan ke balkon. Namun, pilihan kabin lainnya juga memiliki kelebihan.

Pilihan kabin lain yang dapat menjadi pilihan adalah kabin yang dingin dan interior yang memukau. Selain itu, letak kabin juga dapat membantu seperti dengan dengan lift dan fasilitas. Kabin seperti ini biasanya berada di bagian tengah kapal.

Bagi mereka yang khawatir akan mabuk laut, bagian tengah kapal sering dianggap sebagai titik nyaman di mana penumpang mengalami gerakan yang paling sedikit. Namun, jika rasa tidak nyaman masih menghantui, yakinlah bahwa apotek kapal menyediakan pil pereda mabuk perjalanan.

3. Datang Lebih Cepat dari Kerumunan yang Lain

Sebagian besar kapal pesiar dari Singapura berlayar pada malam hari, tetapi para tamu yang cerdas akan memilih slot waktu check-in lebih awal. Saat para penumpang berangsur-angsur masuk ke dalam rutinitas pelayaran mereka pada hari keberangkatan, waktu ini merupakan kesempatan emas untuk menjelajahi sejumlah atraksi terpopuler di kapal.

Datang lebih awal dapat membuka kesempatan untuk langsung menuju simulator selancar, FlowRider, untuk mencoba ombak sebelum keberangkatan, sebelum antrean mengular menjadi pemandangan yang biasa terjadi di hari-hari berikutnya.

Anda dapat mengenakan pakaian renang di atas kapal atau mengemasnya dalam tas jinjing, sehingga bahkan sebelum check-in, Anda dapat langsung menuju Solarium dan dek kolam renang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Solarium, tempat peristirahatan eksklusif khusus dewasa yang memiliki kolam renang dan jacuzzi sendiri, adalah permata tersembunyi lainnya yang harus ada dalam daftar prioritas Anda sebelum diketahui oleh tamu lain.

4. Menemukan Tempat yang Tepat untuk Bekerja

Untuk Anda yang masih perlu bekerja, Anda perlu memastikan tempat yang tepat untuk mengerjakan tanggung jawab Anda.

Bagi beberapa orang, bekerja di kapal pesiar menawarkan kehidupan yang lebih seimbang untuk bekerja dan bersantai.

Terdapat tempat-tempat ideal untuk "hotdesking" di Spectrum of the Seas, seperti ruang rapat, Vintages Bar, dan Schooner Bar.

5. Mendaftar Kuliner yang Harus Dicoba

Jika Anda atau orang tua Anda tidak dapat hidup tanpa makanan Asia selama lebih dari sehari, Spectrum of the Seas sangat cocok untuk Anda. Selain menawarkan beragam restoran khas Asia, kapal ini juga menjadi satu-satunya kapal di mana para tamu dapat memesan sambal Lao Gan Ma dan sambal beras.

Bagi Anda yang gemar menyantap teh tradisional Tionghoa, Leaf & Bean, kafe eksklusif di kapal ini, menawarkan berbagai pilihan mulai teh hijau longjing hingga royal pu erh. Dan jika Anda menyukai makanan manis, Anda dapat mencoba teh osmanthus beludru merah atau teh susu Hong Kong.

6. Manfaatkan Waktu Singgah Kapal Sebaik-baiknya

Saat berlayar selama tiga hingga lima malam dari Singapura ke Port Klang, Penang, atau Phuket, waktu berjalan dengan cepat selama waktu singgah kapal pesiar Anda. Inilah sebabnya Anda disarankan untuk menyewa sopir atau mengunduh aplikasi pemesanan kendaraan lokal terlebih dahulu.

Namun, di tempat-tempat di mana transportasi umum cukup mudah untuk dinavigasi, Anda dapat menjelajah sendiri. Ini termasuk pelabuhan-pelabuhan di Amerika dan Eropa, yang menawarkan pemandangan yang sangat kontras dengan lanskap yang biasanya ditemukan di Asia.

CNA LIFESTYLE

Pilihan editor: Tips Packing Liburan dengan Kapal Pesiar